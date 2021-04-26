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Митрополит УПЦ рассказал, как обрести настоящую радость

26.04.2021 / 14:20
Митрополит УПЦ рассказал, как обрести настоящую радость
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка отметил, что не той радостью нам нужно радоваться, которой радовались в этот день иудеи, встречая Христа, а той, которую ждет от нас Спаситель

Радость у нас может быть только одна – Сам Бог и Его святая Благодать.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Сегодня во время богослужения мы читали слова апостола Павла, который призывал всех нас к радости. «Радуйтесь всегда о Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Филп. 4:4), - говорит он каждому из нас. Но что это за радость? Люди, которые встречали Христа, ехавшем на осляти в Иерусалим, радовались. Их лица были полны воодушевления и веры. Они радовались тому, что в мир пришел их Царь и Владыка. Они верили в то, что Тот, кто смог воскресить четверодневного мертвеца, кто смог несколькими рыбками и хлебами насытить множество людей, конечно же сможет дать и долгожданное счастье жизни. Он всесилен, а значит Ему под силу освободить евреев от захватчиков, сделать Иерусалим центром мира, дать им здоровье, достаток, власть над всем человечеством. Он есть Тот долгожданный Мессия, который сделает так, что богоизбранный народ будет «головой, а не хвостом» у других народов (Втор. 28:13)», - сказал митрополит Лука.

По его словам, эта радость вызывала у Христа только слезы. «Он плакал над людьми мысли которых прикованы только к одному - к удовлетворению потребностей своего эгоизма. Христос пришел к своим, но они Его не узнали и не приняли (Ин. 1:11). Пришел во Имя Божие, но Его отвергли, уступая дорогу тому, кто придёт «во имя свое» (Ин. 5:43), тому, кто даст им все, о чем они теперь мечтают. Это будет упаковка, в которую самозванец завернет вечную муку. А теперь перед их глазами едет на жребяти осли Тот, кто принес им «жизнь, и жизнь с избытком» (Ин. 10:10), но она им оказалась не нужна», - продолжил он.

Владыка отметил, что не той радостью нам нужно радоваться, которой радовались в этот день иудеи, встречая Христа, а той, которую ждет от нас Спаситель.

«Радость у нас может быть только одна - Сам Бог и Его святая Благодать. Это та радость, которую у нас никто и никогда не сможет отнять, которая и есть истинное счастье для всякой человеческой души. Для того, чтобы обрести это счастье, нужно приложить много усилий, пролить много пота, слез, а иногда и крови. Но достижение этого счастья и есть единственный смысл нашей жизни. А достигнув его, мы обретем ту радость, о которой нам говорит сегодня апостол Павел», - подчеркнул архиерей.

«В этот хочу пожелать каждому, чтобы вы всегда искали не Божьего, а Самого Бога, любя Его всем сердцем, всей душей и всем своим помышлением», - подытожил митрополит Лука.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука, Православие
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