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Журналистка Березовская, за которую из-за интервью с Медведчуком взялась СБУ, покинула Украину

09.02.2021 / 17:34
Украинская журналистка Елена Березовская, в отношении которой СБУ начала проверку после ее интервью с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, покинула страну.

Как пишет "Страна", об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

"Да, я покинула территорию Украины", - сказала Березовская.

Также она добавила, что не чувствует вины за свой вопрос Медведчуку, после которого СБУ начала проверку

"Что касается сути заданного вопроса, то с момента объявления Украиной о суверенитете в 1991 году тема об отношениях с Россией всегда обсуждалась в обществе", - заявила журналистка.

Отметим, что интервью Березовской с Медведчуком вышло на канале "RT Россия". Проверка СБУ была назначена из-за вопроса, который журналистка задала политику: "Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?".

СБУ, Медведчук, Березовская
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