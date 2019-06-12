Войти | Зарегистрироваться
13:59

среда,
12 июня
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В СБУ объяснили, чего ждут для оценки вояжей Медведчука и Бойко

12.06.2019 / 13:29
В СБУ ждут результатов лингвистической экспертизы для предоставления правовой оценки действиям Виктора Медведчука и Юрия Бойко во время визитов в РФ в марте и июне этого года.

Об этом говорится в заявлении Службы безопасности, опубликованном на ее странице в Facebooк.

"В Службе безопасности Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений статьи 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) УК, в ходе расследования которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко", - отметили в СБУ.

Там добавили, что в настоящее время продолжается назначенная постановлением Шевченковского районного суда Киева от 21 февраля 2019 года лингвистическая экспертиза Киевского научно-исследовательскому института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

В СБУ отметили, что судья самостоятельно определил экспертное учреждение, которой поручил проведение экспертизы.

"Материалы относительно визита вышеупомянутых лиц в июне этого года в Санкт-Петербург могут быть также проверены в рамках этого уголовного производства. Ждем результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действиям Медведчука и Бойко во время визита в РФ", - говорится в заявлении.

Напомним: 7 июня глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук и нардеп Юрий Бойко встретились в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель упрекнула генпрокурора Юрия Луценко, что он не реагирует на поездку Медведчука и Бойко в РФ.

В понедельник в ГПУ ответили представителям президента на упрек об отсутствии реакции на визит Бойко и Медведчука в Россию, заявив, что дела о государственной измене - подследственность СБУ.

Источник

СБУ, Бойко, Медведчук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.