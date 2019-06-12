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Митрополит Антоний рассказал, откуда берётся зло и как с ним бороться

12.06.2019 / 12:58
Митрополит Антоний рассказал, откуда берётся зло и как с ним бороться
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
По его словам, в истории мироздания зло появилось «именно тогда, когда Денница, самый высший и самый совершенный ангел, захотел стать Богом, попытался обоготворить себя»

Зло проявляется тогда, когда человек начинает обоготворять самого себя, когда хоть в чем-то считает себя лучше других.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине», об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний. Размышления митрополита о том, откуда берётся зло и как с ним бороться, опубликованы на сайте kp.ua.

«Зло — это определённое действие и состояние того, кто производит зло. Нет в мире такой сущности, которая сама по себе была бы злом. Источник зла — мы сами, когда излучаем и распространяем его. Зло проявляется тогда, когда человек начинает обоготворять самого себя, когда хоть в чем-то считает себя лучше других», — написал владыка Антоний.

По его словам, в истории мироздания зло появилось «именно тогда, когда Денница, самый высший и самый совершенный ангел, захотел стать Богом, попытался обоготворить себя». «Сатана совершил первую в истории революцию и, таким образом, стал носителем зла», — продолжил архиерей. При этом злом стала вовсе не природа сатаны, а его воля.

«Зло — это нравственное понятие. Оно может найти проявление только в воле, в личном, индивидуальном выборе разумного и свободного существа, и потому подобное извращение свободной воли не может не внести искажения и в весь установленный Богом порядок, результатом чего будет удаление существ от Своего Творца», — написал митрополит.

«Точно так же зло проявляется и в человеческой среде, — добавил владыка Антоний, — когда наши прародители, вместо того чтобы развивать в себе образ и подобие Божие, по навету дьявола сами захотели стать богами без Бога».

И это привело к нарушению взаимоотношений человека как с Богом, так и с окружающим миром и самим собой.

«В связи с этим для нас очень важно понимать, что все мы, как потомки согрешившего Адама, носим в себе последствия его первородного греха.И эти последствия выражаются прежде всего в том, что наша человеческая природа склонна ко греху. Мы получили в наследство эту пагубную склонность, которая от нашей свободной воли никак не зависит. И именно эта наследственность не даёт нам возможности соединиться с Богом, ведь ничто нечистое не может соприкоснуться с абсолютной Святостью, которой и есть Бог», — написал архиерей.

«Покаяние — это тот инструмент, с помощью которого мы можем отделить грех и зло от себя и таким образом вернуть человеческую природу в её первоначальное состояние безгрешности и красоты. Но, к сожалению, часто мы даже самим себе не хотим признаться в том, что внутри нас есть такая сила, которая несовместима с верой во Христа, с жизнью во Христе, с красотой и добром, и она при этом настолько привычна нам, что мы не хотим от неё избавляться. Нужно приложить все свои силы и таланты для борьбы со злом в себе и вместо него наконец-то начать излучать свет, радость, позитив и добро», — заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоний
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