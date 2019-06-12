Архиерей УПЦ принял участие в приеме по случаю Дня Нации Аргентины

Во вторник, 11 июня, по приглашению Чрезвычайного и Полномочного Посла Аргентины в Украине госпожи Элены Летисии Тересы Микусински викарий Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви архиепископ Боярский Феодосий принял участие в праздничном приеме, организованном посольством Республики Аргентина в Украине.

Мероприятие проходило по случаю государственного праздника — Дня Нации Аргентины, который ежегодно празднуется 25 мая. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

Торжественный прием в Киеве по случаю праздника посетили деятели культуры и науки, государственные служащие, религиозные деятели. От имени Блаженнейшего Митрополита Онуфрия архиепископ Феодосий передал госпоже Послу и членам дипломатического корпуса пожелания мира, благополучия, и процветания народу Аргентины.

Этот день аргентинцы также называют Днём майской революции (Revolution of May), подчеркивая таким образом, что в мае 1810 года революционным путем было создано первое независимое от Испании правительство страны. Аргентина была колонией Испании до тех пор, пока сама метрополия не была захвачена армией Наполеона. Когда известие об этом дошло до Америки, вице-король был вынужден уйти в отставку, и с того времени в столице Аргентины стало править первое независимое правительство. В настоящее время в честь праздника по всей стране проходят разнообразные торжественные и развлекательные мероприятия и массовые гуляния.