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ВСП уволил судью, которая отказалась арестовать Саакашвили

12.06.2019 / 12:48
Высший совет правосудия уволил в отставку судью Печерского районного суда города Киева Ларису Цоколь, которая в декабре 2017 года отказалась предоставить разрешение на арест Михеила Саакашвили.

Об этом по итогам заседании 11 июня сообщает пресс-служба ВСП.

"Высший совет правосудия решил уволить Цоколь Ларису Ивановну с должности судьи Печерского районного суда города Киева в отставку", - отметили в ведомстве.

Вероятно, Цоколь отправили в отставку временно, на 6 месяцев.

Также на заседании уволили судью Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Зоряну Обору по собственному желанию.

Напомним: 11 декабря судья Печерского райсуда Киева Лариса Цоколь отпустила экс-президента Грузии лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили на время расследования.

Таким образом суд не поддержал ходатайство прокуратуры, которая просила о мере пресечения - круглосуточный домашний арест.

22 декабря Высший совет правосудия открыл относительно Цоколь дисциплинарное дело по жалобе Пикалова.

В октябре 2018 года Высший совет правосудия отстранил Ларису Цоколь от должности судьи Печерского райсуда Киева.

Цоколь обжаловала решение и в 2019 году ВСП решил отстранить судью от должности на шесть месяцев.

В 2019 году Саакашвили вернули гражданство и 29 мая он вернулся в Украину.

Источник

суд, Цоколь
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