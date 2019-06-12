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Православная молодежь Одессы передала детям, которые находятся в областном противотуберкулезном диспансере, подарки

12.06.2019 / 12:29
Православная молодежь Одессы передала детям, которые находятся в областном противотуберкулезном диспансере, подарки
Одесса Источник: Центр информации УПЦ
В данный момент в диспансере находится 15 детей от 1 до 16 лет

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, 11 июня, молодежный актив Свято-Иверского Одесского мужского монастыря во главе с ее руководителем протоиереем Иоанном Скалозуб посетил детское отделение Одесского областного противотуберкулезного диспансера.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, отец Иоанн пожелал всем детям и молодым людям скорейшего выздоровления и вручил им сладкие подарки. А для диспансера была оказана помощь в виде бытовой химии.

В данный момент в диспансере находится 15 детей от 1 до 16 лет.

Заведующая детского отделения диспансера Елена Кулинич поблагодарила молодежный актив Иверского монастыря за подарки и посильную помощь.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ
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