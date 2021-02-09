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Ляшко сказал, на каком этапе будут вакцинировать жителей оккупированных территорий

09.02.2021 / 17:59
Граждане Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, смогут получить прививку от коронавируса на 3-м этапе вакцинации.

Об этом на пресс-конференции в рамках форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Люди, которые в силу определенных причин оказались на оккупированных территориях, смогут сделать прививку в пунктах вакцинации на подконтрольной Украине территории, но это начиная с третьего этапа. Для них будет действовать такая же процедура записи, как и для всех других украинцев - через портал. Они должны знать, где и в какой день могут получить прививку", - сказал Ляшко.

Он добавил, что жителей временно оккупированных территорий будут прививать вакцинами, которые хранятся при температуре +2 ... + 8 градусов, поскольку они могут дольше храниться в пунктах вакцинации.

Напомним, в феврале Украина ждет поставку 117 тыс. доз вакцины BioNTech/Pfizer от глобальной инициативы COVAX. Также в феврале от COVAX ожидается поставка вакцины AstraZeneca в количестве 2,2 млн доз.

Согласно плану вакцинации, который обнародовал Кабинет Министров, на первом этапе, в феврале-апреле, будет провакцинировано 367 тысяч медицинских работников, работников больниц, которые лечат больных COVID-19, военных.

В апреле-мае вакцинируют 1,9 миллиона медиков первичной помощи и людей в возрасте от 80 лет; в мае-июне - 363 тысячи всех других предоставителей медицинской помощи.

В июне-июле прививки получат 2,9 миллиона людей в возрасте 70-79 лет; в июле-августе - 640 тысяч сотрудников структуры государственной безопасности; в августе-сентябре - 2,3 миллиона людей в возрасте 65-69 лет; в сентябре-октябре - 1,4 миллиона работников сферы образования; в октябре-ноябре - 2,8 миллиона человек в возрасте 60-64 года; в ноябре-декабре - 1,7 миллиона человек из «других категорий».

В зависимости от графика поставки вакцин некоторые этапы могут быть проведены параллельно.

Источник

вакцинация, Ляшко
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