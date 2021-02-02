В Украине будет три способа записаться на вакцинацию против коронавируса

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью ТСН

Прямая речь: "Есть дорожная карта по иммунопрофилактике, которая предусматривает пять этапов, и в каждом из этапов определены группы риска, которые прежде всего потребуют охвата прививками...

10.02 у нас уже будет полностью протестирован в медицинских информационных системах, которые сегодня стоят у врачей, модуль иммунопрофилактика. И параллельно с этим будет запущен сайт, название там COVID-19, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на иммунопрофилактику.

Параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания. Запустится – и будем говорить, что сегодня вакцинируется и записываются такие-то группы риска, где будут четко показывать, где, в каком месте, можно сделать прививку, кто будет проводить.

Там будет три механизма, как это можно будет сделать: записаться, записаться к семейному врачу, получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи".

Ляшко заверил, что если нет семейного врача, проблем с вакцинацией не будет: "Записывайтесь. Мы вас скоординируем по месту жительства к определенному пункту прививания".

Также главный санврач сообщил, что вакцинация в Украине может начаться сразу с двух этапов, то есть с прививок разных типов групп риска: и медиков, и людей в домах престарелых, и военнослужащих. Но это произойдет, если МОЗ получит два типа вакцины одновременно: и бесплатные в рамках COVAX, и приобретенные у производителя.

По словам Ляшко, понимая объемы вакцин, которые придут в рамках механизма COVAX и которые закуплены за средства бюджета, МОЗ сможет скоординировать подходы к "иммунопрофилактике".

Предварительные списки вакцинации медиков "по каждой больнице" уже есть, но вакцинация является добровольной, не обязательной, подчеркнул заместитель главы МОЗ.

Напомним: в середине февраля в Украине надеются начать вакцинацию населения против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19. Национальный план вакцинации предполагает 5 этапов.

По социологическим данным группы "Рейтинг", если в ноябре 2020 года 55% украинцев готовы были сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной, то в январе 2021 года таких было уже 43%, а количество неготовых на такой шаг выросло за полтора месяца с 40% до 52%.

Опрос "Украинской правды" ранее показал, что 68.86% (18 615) читателей готовы были пойти на бесплатные прививки, при этом четверть (25%) опасалась аллергических реакций, обострений хронических заболеваний и т.д., а почти треть (31%) считали, что эффективную и безопасную вакцину нельзя разработать так быстро.

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