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Симптомы COVID после вакцинации: в Минздраве рассказали, что надо делать

17.03.2021 / 17:18
Пациентам, которые получили дозу вакцины от коронавируса и после этого почувствовали симптомы COVID, нужно пройти ПЦР-тест, даже после двух прививок. Но имунная реакция обычно проявляется в первые недели после вакцинации.

Об этом в комментарии заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он также рассказал, что люди, которые переболели коронавирусом, могут прививаться и нет конкретных противопоказаний для этой категории пациентов.

Кроме этого, до сих пор продолжаются исследования по силе и продолжительности иммунитета после болезни.

"У большинства людей, инфицированных COVID-19, иммунная реакция появляется в течение нескольких первых недель после инфицирования. До сих пор продолжаются исследования, которые призваны определить насколько сильную защиту вследствие перенесенной болезни и как долго он продолжается. Также, параллельно изучается и вопрос, зависит сила и продолжительность иммунного ответа от типа инфекции, в частности от того, как она протекает - без симптомов, в легкой или тяжелой форме", - сказал Ляшко.

Минздрав разрешает прививаться переболевшим и ранее чем через полгода после болезни, при условии привитости приоритетных групп и остатка доз для остальных.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов пока не видит оснований для отказа от использования в Украине вакцины Covishield компании AstraZeneca. По его словам, официального подтверждения связи между тромбозом и вакцинацией пока нет.

Напомним, ряд стран мира отказались от применения вакцины AstraZeneca в рамках "меры предосторожности". На такой шаг пошли из-за случаев тромбоза у вакцинированных людей.

Источник

коронавирус, вакцинация, Ляшко
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