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СБУ блокировала масштабную хакерскую атаку со стороны РФ на правительственные ресурсы Украины

17.03.2021 / 17:59
Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали масштабную кибератаку подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки "Armageddon", сообщает пресс-центр СБУ.

"Из-за действий хакеров кураторы из страны-агрессора могли получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что о выявленных киберугрозах СБУ проинформировала органы государственной власти через платформу "MISP-UA".

"СБУ провела широкомасштабные меры по локализации кибератаки спецслужб РФ совместно с Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО и во взаимодействии с центральными органами исполнительной власти. Сейчас СБ Украины совместно с Департаментом надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора принимает все необходимые меры для фиксации многочисленных кибератак со стороны иностранных спецслужб", - подчеркнули в ведомстве.

Так, правоохранители осуществляют расследование киберинцидентов для установления всех причастных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.

Источник

СБУ, РФ, хакерская атака
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