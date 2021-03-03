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Главсанврач Украины Ляшко публично вакцинировался от COVID-19 вакциной CoviShield

03.03.2021 / 16:18
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко публично вакцинировался от COVID-19 вакциной CoviShield.

"Как и обещал, при первой возможности сделал прививку против COVID-19 вакциной CoviShield. Вакцинировался в Кагарлыкской центральной районной больнице в Киевской области остаточной дозой вакцины CoviShield", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук"  марта.

Кроме того, вакциной CoviShield вакцинировался и.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский.

"Эффект от вакцинации всегда выше, чем риски. А от темпов вакцинации в нашей стране зависит здоровье и жизнь наших граждан, а также то, сколько денег из бюджета государство потратит на преодоление пандемии", - сообщается на официальной странице НСЗУ в сети Фейсбук.

НСЗУ напоминает, что сведения о лицах, привитых вакциной от COVID-19, вносят в электронную систему здравоохранения. Это является обязательным условием договора по направлению вакцинации. Для оплаты работы мобильной команды по вакцинации по договору будут использоваться только данные электронных медицинских записей.

Как сообщалось, ранее вакциной CoviShield от COVID-19 вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов и президент Украины Владимир Зеленский.

Вакцина Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название CoviShield.

Напомним

коронавирус, вакцинация, Ляшко
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