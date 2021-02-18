В Украине вакцинацию рекомендуют отложить на полгода тем, кто переболел COVID-19

Об этом во время брифинга в Ивано-Франковске сказал главный санитарный врач - заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

«Перенесенная коронавирусная болезнь в анамнезе не является противопоказанием для вакцинации», - отметил Ляшко.

Он призвал всех, кто переболел COVID-19, вакцинироваться после консультации с семейным врачом. В то же время Ляшко заметил, что для таких пациентов вакцинация пока будет ограничена.

«Национальная техническая группа приняла решение в условиях ограниченного доступа к вакцине, а это первые этапы после ее доставки в Украину, тем, кто перенес коронавирус, рекомендуется отложить первую вакцинацию на 6 месяцев», - сообщил Ляшко.

По его словам, такое решение принято исключительно для того, чтобы человек, который уже защищен от COVID-19 в результате перенесенной болезни, дал возможность сначала вакцинироваться тем, кто в группе риска.

Ляшко уточнил, что 117 тыс. доз вакцины Pfizer Украина была готова принять 15 февраля. Но из-за бюрократических процедур этот срок перенесли.

Напомним, в Ивано-Франковскую область в связи с высоким ростом заболевания коронавирусом приехал главный санитарный врач - заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Вчера он осмотрел два медучреждения, где принимают больных с коронавирусом: областную инфекционную и областную клиническую больницу. Также 17 февраля он принял участие в заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС.

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