Известный врач-священник УПЦ рассказал, как чтение Евангелия помогает познать себя

Евангелие, как мощная линза или призма открывает структуру человеческой души, помогая

познать духовные грани происходящего в жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, священник Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский в новом выпуске цикла «Духовный иммунитет».

«И как священник, и как врач свидетельствую об известном для всех факте, что наше тело смертное, а вот душа бессмертна. Некоторые ученые даже получили Нобелевские премии за то, что доказали бессмертие души. Американская психолог швейцарского происхождения Элизабет Кюблер-Росс писала в своей монографии «О жизни после смерти» об историях людей с терминальными заболеваниями; людей, которые пережили клиническую смерть и вернулись к земной жизни. Многое из того, что раскрыто в этой монографии, открывает глаза на будущий мир», - отметил отец Ростислав.

Священник напомнил, для чего необходимо чтение Священного Писания.

«Евангелие отражает много внутренних вещей. Мы видим в Евангельской проповеди свою немощь, свою слабость, свои грехи, свои пристрастия и то, что нам надо меняться. И этот призыв, который возникает хотя бы раз, уже не исчезает до последнего вздоха», - подчеркнул священник.

По словам преподобного Парфения Киевского, которые процитировал отец Ростислав, каждую часть Евангелия можно читать, как молитву, а за чтением каждой главы можно молиться за каждого из наших близких.

Также священник Ростислав Валихновский объяснил, как правильно читать Евангелие и что в этом может помочь.

«Часто бывает, что читая Евангелие, мы видим: «Ой, как все просто!». Но все больше и больше погружаясь в него, мы понимаем, что все не так просто, не так легко. Если мы будем стараться выполнять все Евангельские заповеди, то увидим, что не можем прожить даже день без греха. Это страшно. Но в немощи сила Господня осуществляется. Поэтому именно в Евангелии чаще всего упоминается определенное слово. Какое это слово? Один из благочестивых христиан подсчитал: это слово «не бойся». И в разных переводах на страницах Евангелия мы встречаем это слово в среднем 365 раз. Это столько, сколько насчитывает один год нашего земного календаря. Как же читать Евангелие? Конечно, легче читать его, обращаясь к толкованиям святыми отцами. Я бы советовал читать и святителя Феофана Затворника, и святителя Феофилакта Болгарского, и святителя Иоанна Златоуста. Очень интересно произведение епископа Василия Кинешемского, который толкует Евангелие от Марка», - рассказал священник.

Он призвал приучать себя к ежедневному чтению Евангелия, чтобы Книга Книг стала «главным ориентиром в нашей повседневной жизни».

«Христианство – это религия радости, это единственная религия, которая говорит, что “будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный” (Мф. 5: 48). Господь ставит на один уровень всех нас, дорогие и родные, как идеал нашей земной жизни путем получения святости. Все мы призваны быть святыми! И об этом говорится на страницах Евангелия», - подытожил отец Ростислав.