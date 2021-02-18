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Криклий рассказал, как будут расти цены на железнодорожные билеты - по 2% в месяц

18.02.2021 / 17:21
Цены на железнодорожные пассажирские перевозки будут повышаться с марта - апреля, но на 2% в месяц.

Об этом в эфире программы "Здоровая политика" сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Будут ли повышаться цены на билеты на пассажирские железнодорожные перевозки - я бы не назвал это повышением, это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта - апреля, по 2% в месяц до конца года, это предусмотрено финансовым планом Укрзализныци, но одновременно есть возможность, если вы покупаете билет заранее - до 40% получать скидки», - проинформировал Криклий.

Напомним, АО "Укрзализныця" анонсирировала индексацию тарифов на пассажирские перевозки, в частности, стоимость плацкарта из Киева во Львов постепенно к концу года вырастет с 190 до 232 грн.

Источник

билеты, Укрзализныця, Криклий
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