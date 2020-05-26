В Кабмине сообщили, когда начнется продажа железнодорожных билетов

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Билеты поступят в продажу, как только региональные комиссии по ТЭБ и ЧС сообщат о благоприятной эпидситуации в областях.

"Укрзализныця" начнет продажу билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения", - сообщил Криклий.

Напомним, с 1 июня Украина возобновит пассажирские железнодорожные перевозки.

Также сообщалось, что в первую очередь будут запущены поезда, следующие на дальние расстояния.

В Министерстве инфраструктуры пообещали не поднимать цены на железнодорожные билеты.

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