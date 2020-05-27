Новые послабления с 1 июня: железная дорога, автошколы, бассейны

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 26 мая.

Прямая речь: "С 1 июня, если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемической ситуации, планируется открытие бассейнов и спортзалов. Также посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек. Например, начнут работу автошколы.

Также планируется с 1 июня запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автомобильным транспортом.

Что касается бассейнов и спортзалов – сегодня-завтра на сайте Министерства здравоохранения будут размещены рекомендации по противоэпидемических нормам, которые должны быть обеспечены в случае, если владелец решит открывать спортивный зал и бассейн.

Бассейны мы раньше не рассматривали для открытия на третьем этапе смягчения карантина. Но новые данные, которые сегодня появились по распространению коронавирусной болезни, о возможности распространения возбудителя коронавируса через водный путь передачи – в частности, в воде, подлежащей постоянной дезинфекции, – позволяют нам начать работу спортивных залов и бассейнов в случае, если будут соблюдены противоэпидемические нормы"

Ляшко призвал владельцев спортивных залов, бассейнов, школ, имеющих группы до 10 человек, подготовиться к возможному смягчению карантинных мероприятий и привести свои заведения в соответствии с необходимыми нормами.

Он попросил в среду, 27 мая, ознакомиться на сайте Минздрава с нормами, которые будут введены.

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