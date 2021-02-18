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Отравление школьниц в Боярке: отрабатывают версию о вероятном влиянии "групп смерти"

18.02.2021 / 17:54
Две девочки из Боярки, которые отравились медпрепаратом «Дротаверин» во вторник, не были склонны к самоубийству.

Об этом в Фейсбуке сообщила представительница ювенальных прокуроров Департамента защиты детей Офиса Генерального прокурора Юлия Усенко.

«Около месяца школьница, которая выжила, увидела в социальной сети «Тик Ток» видеозапись, где на черном экране было предложение: «Выпей 40 таблеток «Нош-пы» и увидишь, что будет». Вот результат - ребенок 13 лет погиб! Отрабатываются версии негативного влияния Интернета, склонения к самоубийству, отношений с семьей и сверстниками, законность продажи лекарств детям. Но, забегая наперед, девочки не были склонны к самоубийству, проблем в семье и со сверстниками не имели», - сообщила Усенко.

По ее словам, этот пример еще раз подчеркивает приоритетность таких дел, которые в большинстве своем воспринимаются как несчастные случаи, а на самом деле скрывают в себе множество проблем, с которыми наши дети сталкиваются в повседневной жизни.

«2021 год начался с 18 самоубийств и попыток их совершения. Возраст детей - от 10 до 16 лет. Причиной роста числа самоубийств некоторые источники называют активизацию так называемых «групп смерти», наподобие «Синего кита». И в каждом отдельном случае важна работа подразделений киберполиции по выявлению таких опасных контентов, принятие мер к их блокированию», - сообщила она.

Усенко уточнила, что, по данным киберполиции, ими постоянно осуществляется мониторинг таких каналов, но к сожалению, никакой информации в отношении их официального установления или блокирования нет.

«В противодействии этим явлениям и негативному влиянию на подростков опасного контента в Интернете должны объединиться не только правоохранители, но и родители, и работники учебных заведений, в которых учатся дети. И надо действовать уже. Усматриваем, что на государственном уровне необходимо принимать меры, которые нивелируют влияние игр, видео, чатов и других внешних факторов на детей, будут способствовать их здоровому психологическому развитию и готовности к взрослой жизни», - добавила она.

Как сообщалось, в Боярке Киевской области две девочки отравились неизвестным веществом, одна из них скончалась.

Полиция Киевщины устанавливает обстоятельства отравления двух семиклассниц медицинским препаратом «Дротаверин».

Источник

Боярка, отравление школьниц
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