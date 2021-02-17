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Представитель Зеленского предположил, что причиной трагедии в Боярке могут быть интернет-игры

17.02.2021 / 17:18
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что отравления 12-летних школьниц в Боярке связано с опасными интернет-играми.

Об этом сообщил Николай Кулеба в Facebook

Прямая речь: "К сожалению, одну девочку не удалось спасти. Выражаю свои искренние соболезнования родителям".

"По предварительным данным, есть подозрение, что эти случаи связаны с опасными" играми ", которые распространяются в Интернете".

16 февраля в Боярке, в академическом лицее, по оперативным данным, две 12-летние ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились.

Одну девочку не удалось спасти, вторая школьница находится в больнице.

Источник

отравление, Кулеба, Боярка
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