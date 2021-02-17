Новый закон приравнял электронные водительские права в бумажным

Об этом свидетельствует сообщение Министерства и комитета цифровой трансформации Украины

Дословно: "Теперь водитель может показать электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО) полицейском для удостоверения своей личности и права на вождение.

Закон вступит в силу после его опубликования".

Напомним, еще 16 декабря 2019 стартовал период бета-тестирования мобильного приложения "Дия". Уже тогда там появился личный кабинет водителя с правами.

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