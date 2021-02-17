В немецких СМИ пишут, что санкции Зеленского – это «политическая бомба», которая не поможет Президенту вернуть свои рейтинги

Об этом идет речь на сайте немецкого радио Mitteldeutscher Rundfunk.

Ресурс подчеркнул, что своим указам о санкциях Президент Украины «привел в действие политическую бомбу», но законность его действий остаётся под сомнением.

«Согласно постоянным сообщениям СМИ, основная причина санкций заключается в том, что Козак частично финансировал каналы за счет компаний из сепаратистских районов Донбасса. Однако официально это не подтверждено», – пишет немецкий сайт, отмечая, что кроме отсутствия доказательств этих заявлений, остается спорным вопрос о том, позволяет ли украинское законодательство применять санкции к собственным гражданам.

По мнению Mitteldeutscher Rundfunk, истинная причина лишения лицензии телеканалов – это рост популярности оппозиции.

«Возможно, это не единственная мотивация Зеленского закрыть каналы. В последнее время участились опросы, в соответствии с которыми "Оппозиционная платформа" занимает первое место в рейтингах. В то же время президентская партия "Слуга народа" все заметнее теряет. Личная популярность Президента также падает», – сообщает немецкое радио.

Информационный ресурс подчеркнул, что телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK были среди лидеров в сегменте новостей.

«Зеленский, по всей видимости, надеется, что с отключением вещания данных СМИ, поддержка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" со временем также уменьшится. Но этот расчет чрезвычайно рискован по нескольким причинам. Сложно представить, что целевая аудитория каналов обрадуется шагу Президента», – пишет в заключение Mitteldeutscher Rundfunk.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг Президента стремительно падает потому, что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.