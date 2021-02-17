Инициатива "Голоса" об отставке Шкарлета обречена на провал

Там считают, что во время голосования произошло "кнопкодавство" и Шкарлет не набрал бы 226 голосов. Нардеп от "Голоса" Инна Совсун обратилась к другим фракциям с призывом о поддержке.

Судьи отмечают, что данная инициатива обречена на провал, информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"Депутат маргинальной партии "Голос" Сороса Инна Совсун с парламентской трибуны призывала депутатов подписывать представлении в КС о неконституционности назначения министра образования Шкарлета. Хотим немного расстроить Инну. Даже если наш Конституционный Суд выйдет наконец из своего анабиоза и признает постановление парламента неконституционным, то Шкарлет может делать то же самое, что и Артем Сытник: ничего. Заявлять, что никаких решений КСУ исполнять не надо. Разместить пост в "Фейсбуке", что решение суда политически мотивированное и прицепить хештег #кому_заважає_незалезне_міністерство. Все. Профит. Лайфхаки от Темы Сытника подойдут всем", - отмечают авторы поста.