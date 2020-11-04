Депутаты призвали уйти в отставку судей КСУ, поддержавших решение о е-декларациях

Об этом говорится в заявлении группы народных депутатов, которое с трибуны Верховной Рады озвучил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Бакумов 3 ноября.

"Народные депутаты Украины, которые подписали это заявление ... призывают Конституционный Суд Украины принять все необходимые меры по восстановлению действенности своего функционирования с учетом выбранного украинским государством европейского и евроатлантического курсов, призывают судей Конституционного Суда Украины, поддержавших решение Конституционного Суда Украины №13Р/2020 от 27 октября 2020 года, а именно: Тупицкого Александра Николаевича, Городовенко Виктора Валентиновича, Завгороднюю Ирину Николаевну, Касминина Александра Владимировича, Кривенко Виктора Васильевича, Литвинова Александра Николаевича, Мойсыка Владимира Романовича, Саса Сергея Владимировича, Слиденко Игоря Дмитриевича, Филюка Петра Тодосьевича, Юровскую Галину Валентиновну - сложить с себя полномочия судей Конституционного Суда Украины по собственному желанию или же подать в отставку немедленно", - озвучил текст заявления Бакумов.

Также в заявлении отмечается, что решение КСУ об отмене антикоррупционной реформы "несет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры Украины и ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины".

Во время выступления Бакумова возле трибуны парламента собрались несколько десятков народных депутатов, которые подписали озвученное заявление.

Как сообщалось, 27 октября Конституционный Суд по представлению 47 депутатов из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутатской группы "За будущее" отменил статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона "О предотвращении коррупции". В частности, КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Владимир Зеленский в связи с решением КС созвал 29 октября заседание СНБО для определения мер неотложной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны. На заседании было принято решение восстановить публичный доступ в Единый государственный реестр деклараций; обеспечить проведение специальных проверок НАПК; государственным органам и органам местного самоуправления обеспечить доступ НАПК к реестрам и базам данных.

Кроме того, Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагает прекратить полномочия действующего состава КС.

Также в законопроекте предлагается признать, что решение КС от 27 октября является ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов.

Председатель ВР Дмитрий Разумков 2 ноября сообщил о планах парламента восстановить электронное декларирование новым законом.

Вечером 2 ноября группа народных депутатов нескольких фракций во главе с Дмитрием Разумковым зарегистрировали законопроект №4304 "О возобновлении действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины". Документ предусматривает внесение изменений в закон "О предотвращении коррупции», которыми предлагается восстановить права НАПК, в частности предоставить право получать в установленном законом порядке по письменному запросу от государственных органов, органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, субъектов хозяйствования независимо от формы собственности и их должностных лиц, граждан и их объединений информацию, в том числе с ограниченным доступом, необходимую для выполнения возложенных на него задач.

При этом, учитывая правовую позицию Конституционного Суда, предлагается поручить правительству разработать законопроект об особенностях правовых и организационных основ функционирования системы предотвращения коррупции в отношении судей, а также механизма привлечения их к ответственности.

2 ноября первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук также призвал парламент на этой неделе заполнить вакансии КС по своей квоте.

На сегодняшний день в составе Конституционного Суда с 18 должностей не закрытыми остаются 3 вакансии: 1- от Съезда судей Украины, 2 - от Верховной Рады.

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