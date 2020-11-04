Венецианская комиссия проведет экспертизу ситуации вокруг КС

Об этом сообщает сайт президента со ссылкой на телефонный разговор Зеленского и Букиккио

Согласно сообщению, президент Украины и председатель Венецианской комиссии согласились, что нужно восстановить доверие к судебной системе и особенно в КС.

Зеленский отметил, что как глава государства не может допустить ситуации, когда орган, который должен давать оценку соответствию Конституции, выносит неправовые решения, уничтожает систему антикоррупционных органов, включая НАБУ, НАПК и Высший антикоррупционный суд.

Букиккио предложил экспертизу Венецианской комиссии в этой сложной ситуации. Он также отметил, что в любом случае нельзя ставить под угрозу такие важные вопросы, как существование Высшего антикоррупционного суда, деятельность Фонда гарантирования вкладов физических лиц, земельой реформы.

Глава Венецианской комиссии отметил, что общей целью сегодня является восстановление доверия к судебной системе и особенно в Конституционный Суд.

Зеленский пригласил Венецианскую комиссию принять участие в совместной работе над широкой судебной реформой.

Прямая речь Зеленского: "Моя первоочередная задача сейчас - сохранить непрерывное функционирование НАПК и антикоррупционных органов и усиливать эффективность их работы".

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