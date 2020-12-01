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Венецианская комиссия обнародует два срочных заключения по запросу Зеленского в отношении КС после 7 декабря

01.12.2020 / 11:15
Венецианская комиссия обнародует два срочных заключения по запросу президента Украины Владимира Зеленского в отношении реформы Конституционного суда и борьбы с коррупцией на следующей неделе, после 7 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.

"В соответствии с запросом президента Украины от 25 ноября 2020 года о срочном заключении по конституционной ситуации, созданной постановлением Конституционного суда № 13-р/2020 от 27 октября 2020 года, Венецианская комиссия подготовит два заключения, одно из которых касается механизмов противодействия коррупции, и второе, связанное с реформой Конституционного суда. После виртуальных встреч с властями и заинтересованными сторонами оба заключения будут опубликованы на неделе 7 декабря и впоследствии представлены на 125-м пленарном заседании (11–12 декабря 2020 года) для утверждения", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 25 ноября пресс-служба президента Украины сообщила, что Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного суда Украины от 27 октября, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия.

"Соответствующее письмо глава Украинского государства направил председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио", - сообщила пресс-служба.

Согласно сообщению, в письме Зеленский отметил, что последние решения КС относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

"Украинская власть решительно настроена на его решение и восстановление законодательных механизмов предотвращения и борьбы с коррупцией", - отметил глава государства.

В частности, Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о принятии решения судьями Конституционного суда Украины при наличии возможного конфликта интересов, соблюдения КС процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдения границ конституционного представления.

Президент Украины призвал дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, ввиду крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса.

Источник

Венецианская комиссия, КС
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