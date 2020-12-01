Саммит НАТО пройдет в 2021 году в Брюсселе – Столтенберг

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Представитель ВОЗ рассказал, когда ждать третьей волны эпидемии Covid-1923.11.2020 / 09:02Последние новости рубрики
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Черная дыра в галактике оказалась ближе к Земле, чем считалось
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В ДТП на востоке Польши погиб украинец
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Тихановская прокомментировала вероятность военного вторжения РФ в Беларусь
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Нехватка физической активности приводит к смерти до 5 млн человек в год - ВОЗ
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Болгария запретила туристические поездки и закрыла школы
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На Банковой объяснили суть законопроекта Зеленского о поддержке бизнеса
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Шмыгаль на встрече с представителями турецкого бизнеса рассказал о планах развития инфраструктуры в Украине и перспективах инвестиций
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В ОП заявили, что падение экономики 2020 года не должно быть более 5%
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Законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря - Арахамия
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В проекте госбюджета-2021 ко второму чтению предлагается увеличить на 2 млрд грн расходы на Офис генпрокурора
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В Запорожье на дне Днепра нашли пушечный лафет времен казачества
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Спустя 13 лет полицейские задержали в Днепре фигуранта заказного убийства первомайского бизнесмена
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Объявили победителя конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба
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Протестующие ломали забор под Радой, задержанных нет - полиция
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CБУ блокировала контрабанду уникального янтаря в страны Персидского залива
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