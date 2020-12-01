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Возможность локдауна сохраняется, но точной даты нет - Мендель

01.12.2020 / 10:23
В Кабинете министров Украины пока не определились с форматом и датой будущего локдауна, просчитывают несколько вариантов.

В частности, источник в правительстве сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что на данный момент рассматривается четыре варианта по установлению более жестких карантинных ограничений.

Среди них и введение локдауна с 24 декабря по 15 января 2021 года, но окончательное решение еще не принято.

По словам собеседника агентства, вопрос работы транспорта во время локдауна также еще обсуждается, в том числе с местными властями, но окончательного решения на данный момент нет.

"Пока большинство склоняется к тому, чтобы оставить транспорт. Но сейчас просчитываем, как это вплывет с одной стороны на эпидемиологическую ситуацию, а с другой - на работу критической инфраструктуры", - рассказал источник.

Позже пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в соцсети Insragram заявила, что даты вероятного локдауна пока что нет.

"Возможность локдауна сохраняется. При сильном росте количества больных, его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местной власти. Однако пока точной даты нет", - заявила она.

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов также подтвердил, что вариант введения локдауна рассматривается, однако его даты пока не определены.

Источник

коронавирус, локдаун
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