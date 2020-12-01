В Черновцах объявили официальные результаты выборов мэра

Об этом сообщает "Суспильнэ"

По данным городской избирательной комиссии за Кличук проголосовали 59,54% избирателей.

Его оппонент из партии "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин набрал 37,5% голосов.

По данным "Честно", Михайлишин имеет связи с "Оппозиционные платформой – "За жыття" (в 2019 году профинансировал ОПЗЖ на 1,2 миллиона гривен и баллотировался в Верховную Раду от нее по 201 округу), а Кличук - с "Самопомощью".

Напомним, 29 ноября в Черновцах прошел второй тур выборов мэра.

Источник