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В Черновцах объявили официальные результаты выборов мэра

01.12.2020 / 12:17
Во втором туре выборов мэра Черновцов официально победил предприниматель Роман Кличук от партии "Единая Альтернатива".

Об этом сообщает "Суспильнэ"

По данным городской избирательной комиссии за Кличук проголосовали 59,54% избирателей.

Его оппонент из партии "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин набрал 37,5% голосов.

По данным "Честно", Михайлишин имеет связи с "Оппозиционные платформой – "За жыття" (в 2019 году профинансировал ОПЗЖ на 1,2 миллиона гривен и баллотировался в Верховную Раду от нее по 201 округу), а Кличук - с "Самопомощью".

Напомним, 29 ноября в Черновцах прошел второй тур выборов мэра.

Источник

Черновцы, Кличук
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