Национальную судебную систему могут обменять на очередной кредит, - эксперт

Как пишет Капитал, об этом заявил политический эксперт, Директор Украинского института политики Руслан Бортник.

«Речь идет о борьбе за судебную систему Украины, за контроль над судебной системой. При Петре Порошенко этот контроль был, условно говоря, разделен между западными партнерами и окружением Порошенко. На этом контроле зарабатывали грантовые организации — он проводили какие-то реформы, тренинги, принимали участие в „советах добропорядочности“ — для них это вопрос самоактуализации, накопления политического капитала, ну и просто заработка. После смены власти команда Зеленского начала вытеснять и людей Порошенко, и активистов. Зеленский не выступал против влияния Запада в целом, он выступил, условно, против шабуниных, против конкретных людей, которые здесь эксплуатировали интересы Запада, занимаясь своим бизнесом, прикрываясь западными партнерами», — рассказал он.

По мнению Бортника, последнее решения Конституционного суда серьезно обострило ситуацию, поскольку оно выводит судебную систему из-под контроля западных партнеров и, в первую очередь, их представителей в Украине. Именно это, считает эксперт, является причиной столь бурной реакции со стороны последних.

«Решение КС говорит о том, что электронное декларирование для судей может быть, но его должны вести органы судейского самоуправления, а не НАПК, которое контролируется западными партнерами. Поэтому с их стороны зазвучали идеи о новой судебной реформе, и мы видим конфликты вокруг тех или иных судов, того же ОАСК. Идет просто банальная борьба за судебную систему, за контроль над ней», — полагает он.

Бортник не верит в то, что западные структуры одержат победу в этом конфликте и получат полный контроль над украинскими судами. Однако, даже та ситуация, которая была при Порошенко, уже, по его мнению, не отвечает национальным интересам страны.

«Полный контроль невозможен. Но даже даже восстановится, условно говоря, схема времен Порошенко, только теперь это будет Зеленский и западные партнеры, то в наших судах защитить, например, социальные интересы граждан или интересы украинского бизнеса в случае конфликта с транснациональными компаниями станет невозможно. Судебная система будет обслуживать внешние интересы, а не внутренние. А внешний интерес мы видим — Украина как сырьевая база, как рынок сбыта, как страна с очень низкими социальными стандартами», — полагает политолог.

У президента Владимира Зеленского есть выбор — поддержать иностранные силы или поддержать украинские суды. По мнению эксперта, с точки зрения национальных интересов, глава государства должен быть на стороне судебной системы. Однако происходит обратное.

«У президента сегодня есть чудесная возможность зачистить условных соросят в Украине, сохраняя при этом отношения с Западом. Но, с другой стороны, сложилась ситуация, при которой Зеленский и его команда опасаются, что они не получат крайне необходимых новых кредитов из-за решения Конституционного суда. И, к сожалению, все идет к тому, что нашу судебную систему могут продать в обмен на очередные кредиты. Даже не за деньги, а просто за право взять деньги в долг. Это даже звучит дико», — возмущен он.

Напомним, 27 октября 2020 года КС принял решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель «не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права», а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона страны.

После этого грантовые активисты выступили за роспуск нынешнего состава Конституционного суда, и эта инициатива была поддержана частью окружения Зеленского, даже несмотря на то, что она противоречит Конституции страны.