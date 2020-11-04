Войти | Зарегистрироваться
11:58

среда,
04 ноября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Правительство готовится значительно усилить карантин с понедельника – источники

04.11.2020 / 10:45
Со следующей недели в Украине планируют значительно усилить карантинные ограничения.

Об этом сообщают информированные собеседники УП и Кабинете министров и Офисе президента

По разным данным, рассматриваются варианты от "карантина выходного дня" до введения комендантского часа и штрафов за его нарушение.

По словам нескольких источников, независимых друг от друга, вероятность усиления карантина очень высока.

Напомним: за сутки 2 ноября в Украине обнаружили почти 9 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Выступая в Верховной Раде 3 ноября, глава Минздрава Максим Степанов отметил, что ситуация с COVID-19 близка к катастрофической и каждый из нас несет личную ответственность за распространение коронавирусной болезни.

Источник

Кабмин, коронавирус, карантин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 ноября
3 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.