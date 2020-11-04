Тупицкий: роспуск КС – угроза для территориальной целостности Украины

Об этом шла речь на брифинге Тупицкого 3 ноября в эфире "Прямого"

Прямая речь: "Если в один момент КС будет недееспособным и некому будет выполнять эти единственного органа конституционной юрисдикции обязанности, то в стране это может привести к нарушению территориальной целостности Украины.

В чем это проявляется? Появляется возможность любой области проголосовать на уровне облсовета о самоопределении или отделении от Украины и для правомерности действий по защите территориальной целостности требуется обращение в КС, которое должно быть рассмотрено немедленно.

Тогда возникают правовые основания для разрешения ситуации, иначе это будет кровопролитие. С этим шутить нельзя".

По его словам, в Конституции Украины, в главе 12, расписаны полномочия Конституционного суда, судьи Конституционного суда, и порядок его увольнения.

Тупицкий подчеркнул, что только Конституция может обеспечить непрерывную деятельности Конституционного суда.

Напомним, президент Зеленский допустил роспуск Верховной Рады, если депутаты не найдут выход из конституционного кризиса, для чего он предлагает уволить всех судей Конституционного суда и обновить состав КС.

В то же время, Зеленский считает лучшим выходом из конституционного кризиса в Украине добровольную отставку судей Конституционного суда.

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации. Также суд отменил ряд положений закона о предотвращении коррупции. КС объяснил, что антикоррупционное законодательство создает предпосылки для неправомерного влияния на суд.

Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что Конституционный суд действовал в собственных интересах, принимая решение. Из-за решения КС агентство 28 октября закрыло доступ к государственному реестру электронных деклараций. Вечером 29 октября по решению правительства после заседания Совета национальной безопасности и обороны доступ возобновили.

29 октября Владимир Зеленский подал в парламент законопроект, который предусматривает увольнение судей Конституционного суда. Глава КС Александр Тупицкий заявил о признаках конституционного переворота в этом документе.

2 ноября более 100 народных депутатов во главе со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировали законопроект "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины". В нем речь идет об увольнении судей КС предусмотренным законодательством способом.

Источник