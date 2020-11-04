Войти | Зарегистрироваться
11:58

среда,
04 ноября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В ЕС призвали Украину в кратчайшие сроки навести порядок в антикоррупционной работе

04.11.2020 / 11:47
Решение Конституционного суда Украины по антикоррупционному законодательству имеет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной работы.

Об этом заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Решение также ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС", - говорится в коммюнике, распространенном 3 ноября в Брюсселе.

В документе отмечается, что борьба с коррупцией - это одно из ключевых обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации, недавно согласованной программы макрофинансовой помощи ЕС и процесса либерализации визового режима.

"В то же время мы отмечаем сложность ситуации и ценим срочность, с которой президент и правительство хотят ее урегулировать", - сказано в заявлении представителя ЕВС.

Он призвал украинские власти "в кратчайшие сроки восстановить законодательство об электронном декларировании активов и соответствующие задачи Национального агентства по противодействию коррупции, а также стабилизировать правовой статус Национального антикоррупционного бюро Украины до 16 декабря как крайнего срока, установленного Конституционным судом".

"Надежная судебная реформа по-прежнему необходима на благо всех украинцев. Мы призываем президента, правительство и Верховную Раду работать вместе над поиском всеобъемлющего и устойчивого решения. ЕС готов поддержать наших украинских партнеров в этих усилиях", - заверяют в Брюсселе.

Источник

ЕС, КСУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 ноября
3 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.