В ЕС призвали Украину в кратчайшие сроки навести порядок в антикоррупционной работе

Об этом заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Решение также ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС", - говорится в коммюнике, распространенном 3 ноября в Брюсселе.

В документе отмечается, что борьба с коррупцией - это одно из ключевых обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации, недавно согласованной программы макрофинансовой помощи ЕС и процесса либерализации визового режима.

"В то же время мы отмечаем сложность ситуации и ценим срочность, с которой президент и правительство хотят ее урегулировать", - сказано в заявлении представителя ЕВС.

Он призвал украинские власти "в кратчайшие сроки восстановить законодательство об электронном декларировании активов и соответствующие задачи Национального агентства по противодействию коррупции, а также стабилизировать правовой статус Национального антикоррупционного бюро Украины до 16 декабря как крайнего срока, установленного Конституционным судом".

"Надежная судебная реформа по-прежнему необходима на благо всех украинцев. Мы призываем президента, правительство и Верховную Раду работать вместе над поиском всеобъемлющего и устойчивого решения. ЕС готов поддержать наших украинских партнеров в этих усилиях", - заверяют в Брюсселе.

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