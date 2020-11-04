Рада сделала шаг к штрафам для бизнеса и организаций за отсутствие масок

Об этом сообщает сайт Верховной Рады

Проект закона № 3890 поддержал в первом чтении 251 нардеп.

Документом предлагается установить ответственность за нарушение санитарного законодательства для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые допускают лиц в общественные места или транспорт без одетых масок или респираторов.

Предлагаемое наказание - штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 гривен).

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