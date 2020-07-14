Новые штрафы для водителей и антивирусные деньги на местные выборы: что решила Рада вне очереди

Они прошли с переменным успехом: если первое, анонсированное заранее и начавшееся в 14:00, никак нельзя назвать сверхрезультативным, то второе, инициированное президентом Украины Владимиром Зеленским в средине дня и проведенное сразу по завершении предыдущего, продемонстрировало 100%-ный результат. Правда, рассматривался на нем всего один законопроект.

Решения вне очереди

Судя по всему, последнюю пленарную неделю текущей сессии Верховная Рада проведет преимущественно в режиме внеочередных пленарных заседаний. Причин для этого две. К концу сессии у парламентариев накопилось достаточно вопросов, рассмотрение которых никак нельзя отложить на осень. И даже на внеочередные летние заседания, которые народные депутаты уже предварительно запланировали. К таковым, к примеру, относятся изменения в избирательное законодательство (без утверждения которых проводить выборы будет сложнее) и решение о формировании новых районов (которое также нужно принять до старта избирательной кампании). Разумеется, сюда же входят вопросы финансирования местных выборов и, собственно, постановление, которым выборы объявляются. Плюс множество проектов, позволяющих Украине кое-как вырулить в бушующем море пандемии и связанных с нею экономических проблем. Также сюда входят программные законопроекты президента Владимира Зеленского, рассмотрение которых глава государства не хотел бы откладывать в долгий ящик. Наконец, кадровые вопросы, которые должна решать Верховная Рада, и которые также не стоит откладывать – назначение главы НБУ, главы Антимонопольного комитета и т. д.

Однако аккурат к окончанию сессии работа парламента оказалась фактически заблокирована. Еще в июне ВР начала рассмотрение законопроекта об азартных играх, в который было внесено более трех тысяч правок. Причем оппозиционные депутаты, являющиеся их авторами, настаивают на обсуждении каждого предложения, что грозит затянуть процесс рассмотрения проекта на месяцы. И это стало второй причиной, почему руководство парламента и монокоалиции пошло на проведение внеочередных заседаний практически в режиме нон-стоп.

Так, помимо двух заседаний понедельника уже анонсировано такое же внеочередное заседание на вторник (на нем предполагается рассмотреть шесть законопроектов. В частности, социальные – о поддержке детских центров "Артек" и "Молодая гвардия", о повышении пособия детям-сиротам, экономические – о поддержке альтернативной электроэнергетики и об упрощении для физлиц-предпринимателей и т. д.

Скорей всего, до конца недели парламент проведет и другие внеочередные заседания, пока не анонсировавшиеся. В противном случае нагрузка на "летнюю внеочередную сессию" чрезвычайно возрастет и парламентариям придется собираться в период "каникул" даже чаще, чем они предполагают.

Что не приняли

Впрочем, как уже отмечалось, нельзя сказать, что режим "аврала", то есть рассмотрения законопроектов на внеочередных заседаниях, демонстрирует сверхэффективность. Немного "статистики": изначально в понедельник планировалось рассмотреть 13 вопросов. Уже в процессе внеочередного заседания представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук сообщил, что глава государства попросил снять с рассмотрения два из них – постановление о проведении очередных выборов депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и мэра Киева на воскресенье, 25 октября 2020 года. А также нашумевший законопроект о снятии временных ограничений (до 10 минимальных зарплат) на зарплаты чиновникам, судьям, народным депутатам и т. д.

Из оставшихся 11 проектов парламент "провалил" три. Так, не нашли достаточной поддержки в зале два "бюджетных" правительственных проекта. Первый из них – о внесении изменений в бюджет на 2020 год – разрешал правительству предоставлять госгарантии под кредиты "Укргидроэнерго", что позволило бы компании привлечь иностранные инвестиции для строительства Каневской ГЭС и третьей очереди Днестровской ГЭС. По результатам рассмотрения проект отправили на повторное первое чтение. Еще один правительственный проект вносил изменения в Бюджетный кодекс и касался госгарантий под кредиты малого, среднего и микробизнеса. Он также был направлен на повторное первое чтение.

Наконец, много вопросов у депутатов возникло и к проекту №2458, которым существенно меняются правила на рынке ЖКХ. В итоге проект был провален и с трудом направлен на повторное второе чтение.

Что приняли

Лишь несколько законопроектов были рассмотрены действительно в "турборежиме". К примеру, проект №3712 – о финансировании местных выборов – был внесен в повестку дня, достаточно быстро рассмотрен и проголосован за основу и в целом. Согласно документу, на проведение выборов из Фонда по борьбе с COVID-19 будет "переброшено" 1 млрд 263 млн грн. И хотя предложение вызвало критику оппозиции (заявившей, что не было смысла сокращать в апреле финансирование выборов, перебрасывая деньги в Фонд, чтобы уже в июле возвращать их назад), все же решение поддержал практически весь зал – 330 народных депутатов.

Так же оперативно парламентарии рассмотрели "внутренний" законопроект об электронном документообороте в Верховной Раде (поддержан за основу и в целом). И проект изменений в переходные положения закона об образовании (документ касается трансформации школ-интернатов). Наконец, не вызвало вопросов постановление о назначении стипендий ВР молодым ученым – его также поддержали сразу за основу и в целом.

Что касается других утвержденных проектов, то они либо уже прошли длительный и нелегкий путь скрупулезного рассмотрения парламентом, либо он им еще предстоит.

Из утвержденных в целом, то есть окончательно, пожалуй, наиболее затрагивающим интересы граждан обещает стать закон об изменениях в Воздушный кодекс Украины. Проект, за который во втором чтении и в целом проголосовали 256 народных депутатов, устанавливает сбор за каждого вылетающего или прибывающего в аэропорты Украины пассажира и за каждую тонну груза. На пассажироперевозки в пределах Украины сбор установлен в размере 0,5 доллара, на международных рейсах – 2 доллара. Перевозка тонны груза в пределах Украины обойдется перевозчику в 2,5 доллара, на международных направлениях – 10 долларов. Очевидно, что в итоге эти деньги заплатит конечный "потребитель", то есть граждане.

Наконец, еще несколько проектов парламент в понедельник принял в первом чтении. К таким относится проект изменений в закон о рынке электроэнергии (за основу поддержали 242 депутата). И проект об обеспечении права работников государственных сельхозпредприятий на получение земельных паев (среди прочего предполагает также выделение земли участникам боевых действий), утвержденный парламентом в повторном первом чтении. Обоим этим проектам еще предстоит пройти горнило парламентских комитетов и депутатских правок.

Над чем еще поработают

Нелегкой видится судьба еще одного законопроекта – единственного рассмотренного на дополнительном внеочередном заседании Верховной Рады в понедельник. Речь о проекте №2695 – "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения". Как отмечалось выше, специально для рассмотрения этого законопроекта президент Владимир Зеленский сегодня попросил депутатов провести еще одно внеочередное заседание. Произошло это после того, как президента ознакомили с богатой "историей" виновника жуткой дорожно-транспортной трагедии, случившейся в воскресенье на Старообуховской трассе.

Для презентации проекта в парламент прибыл замминистра внутренних дел Антон Геращенко, который в своем выступлении привел страшную статистку по совершению правонарушений водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"В прошлом году зафиксировано 115 000 фактов вождения в нетрезвом состоянии. В нынешнем году – за полгода более 67 тысяч случаев. При том, что штраф – 10 200 гривен. Деньгами эта проблема не решается. В этом законопроекте предложено за повторное вождение в нетрезвом состоянии 10 суток под арестом. Для того, чтобы в том числе и "мажоры", и сынки богатых родителей знали, что они будут сидеть за решеткой", – эмоционально заявил замминистра.

Впрочем, проект ужесточает наказание не только в отношении вождения в нетрезвом состоянии. Документ существенно повышает штрафы за различные нарушения ПДД. Проект отменяет "штрафные" баллы за нарушения тех или иных правил, обязывает водителя передавать (а не демонстрировать) правоохранителям документы. Правоохранительные органы получают право более тщательно проводить поверхностный осмотр и т. д. Собственно, существенное расширение полномочий правоохранительных органов и вызвало критику оппозицией закона. И хотя в итоге документ был проголосован за основу, надо полагать, ко второму чтению парламентарии существенно его доработают с помощью поправок.

Виталий Рябошапка

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