С 1 сентября не будет ни обычного обучения, ни дистанционного. Будет смешанное...

Скорее всего, обучение будет смешанным

Новые правила, по которым начнется новый учебный год, еще только разрабатываются. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Минздраву и Минобразования представят их в течение 7-10 дней. "Сейчас в условиях адаптивного карантина мы разрабатываем механизмы, правила: при каких условиях наши дети будут учиться в обычном режиме, при каких - в дистанционном, каким образом мы можем совместить оба эти способа. Совместно с Минобразования мы разрабатываем соответствующие правила и алгоритмы", - сказал Степанов на одном из брифингов.

Столичная администрация за то, чтобы в Киеве учебный год начался в стандартном режиме, отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. "Дети должны пойти в школу! Мы готовы максимально проводить противоэпидемические меры, чтобы предотвратить опасность заболеваемости среди школьников. Но в то же время все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе и в стране", - сказал Мондриевский. В то же время он подчеркнул, что Киев готовится к работе школ и в условиях пандемии. "Нам пришлось разворачивать дистанционное обучение почти с колес, и теперь мы знаем, что необходимо усовершенствовать. Уже в августе мы полностью будем готовы, как к возможному дистанционному обучению, так и к смешанной форме. Обе концепции будут представлены широкой общественности", - сообщил заместитель главы КГГА.

Как рассказала секретарь комитета Верховной Рады по вопросам образования, депутат партии "Голос" Наталья Пипа, в министерстве образования рассматривают вариант смешанного обучения, когда, например, часть классов ходит в школу в понедельник, среду, пятницу, а другие - во вторник , четверг, субботу. "Также мне известно, что Украинский католический университет готовится к тому, что студенты будут учиться посменно. То есть две недели - одна часть группы, другая в это время занимается дистанционно, а потом наоборот. Думаю, подобную практику можно применить в школах. Особое внимание надо уделить ученикам начальных классов, потому что младшим школьникам учиться дистанционно сложнее. Смешанное обучение будет способствовать социализации, а также контакту учителя с учеником. Несмотря на то, что я не поддерживаю назначение Сергея Шкарлета министром, он тоже придерживается мнения, что социализация детей важна и считает, что следует обеспечить именно смешанную форму обучения", - говорит депутат.

Почему так важна социальная составляющая?

Ну а как же без нее? И речь идет даже не столько о коммуникации учителя с учеником, что тоже очень важно, сколько о взаимодействии детей между собой и простых школьных радостях, которые сопровождают процесс обучения. Это и ожидания большой перемены, поход в буфет, откуда доносится запах свежей выпечки, физкультура с играми, подглядывания, тайком от учителя, в чужую тетрадь, школьная любовь, в конце концов!

Правда, эксперт образовательного направления Института будущего Николай Скиба замечает, что социализация детей происходит не только в школе, но и в кружках, во дворах, в соцсетях, в соседских связях и т.д. Более того - в школе социализация очень часто может быть искажена. "Бывает, что ребенок в школе, наоборот, замкнут, если испытывает буллинг. На ребенка может давить или окружение, или учитель, который своими требованиями и авторитетом оказывает психологическое давление. Ребенок ищет социализации через альтернативные источники и иногда проявляется там довольно успешно. Поэтому я убежден, что в школе фокус внимания должен быть направлен не только на академические достижения ученика, как это сейчас происходит, но и на его социальные навыки, креативность и т.д.", - отмечает эксперт.

Он продолжает, что "Новая школа" запустила дискурс о необходимости всестороннего развития личности, но пока такой подход используется только в начальных классах. А для старших школьников мерилом успеха остаются оценки. "Нужны задачи, над которыми дети должны работать в группах. Тогда оцениваться должен не только результат по принципу "правильно-неправильно", а оригинальность идей, сотрудничество, распределение ролей и так далее. То есть нужно менять методики оценки, потому что нынешняя система образования приглушает социальные навыки. Даже если в лучшие эпидемиологических условий дети, как обычно, пойдут в школу, то это не решит вопрос социализации и качества образования ", - подчеркивает Николай Скиба. Он тоже напоминает, что социализация ребенка происходит не только в школе, но и в кружках, дворах, соседских связях, в соцсетях и тому подобное. И во время карантина дети могут собраться у кого-то дома с соблюдением дистанции (хочется верить. - Ред). "Социализировать может и совместная интересная работа над темой в Zoom. Надо полностью менять подход к тому, какие задачи даются школьникам и с какой целью", - заключает эксперт.

Академическая составляющая тоже пострадала - ученики и родители учились вместе

Просматривая обсуждения о том, как прошло «весеннее» вынужденное дистанционное обучение школьников, в фейсбук-сообществе "Родители SOS", сложилось впечатление, что большая часть образовательного процесса легла на плечи родителей (конечно, если не брать во внимание старшеклассников). Большинство родителей раскритиковали то, как проходило обучение в условиях карантина, ведь дети были перегружены домашними заданиями, при этом новые темы объясняли преимущественно родители. Ниже приводим несколько комментариев родителей о впечатлениях от дистанционного обучения:

Вита Тетерятник (Киев): "5-й и 2-й классы в этом году закончили дистанционно. Трудно было пятитикласснице. Но мы - не она одна, а мы с ней - все освоили, прочитали и изучили. 2-й класс НУШ - было значительно легче, чем 5-й. Но все дистанционное обучение происходило параллельно. Я не работала. Была все время с малыми дома. Но если мама работает, то это достаточно сложно!!! Почти невозможно сделать. Если будет осенью обучение дистанционное - то маме или папе нужно давать оплачиваемый учебный отпуск для дистанционного обучения детей".

Ирина Маринюк (Киев): "Проблема дистанционного обучения в том, что не все учителя к нему готовы. Домашка на вайбер раз в две недели - это не работа педагога, за которую он должен получать зарплату. Если обучение будет качественным, то почему бы и нет, но пока я его не видела".

Ольга Цуркану (Кропивницкий): "Мы, например, за время дистанционки стали более внимательны и восприимчивы к информации. Ходим в секцию, там 6 детей, дисциплина и социальное общение присутствуют. Минусов, к сожалению, тоже немало, но постепенно справляемся».

Елена Голуб (Киев): "Дистанционное образование возможно при наличии хорошего интернета, соответствующих гаджетов и обязательной мотивации у детей. Гаджетов и интернета нет у многих сельских детей, а мотивации - у большинства детей в начальной школе. Хорошо, когда у родителей соответствующий уровень образования и достаточно времени уделять внимание детям и помогать с учебой - объяснять, мотивировать, заинтересовывать".

Наталья Глазунова (Киев): "То, что было в марте - это не дистанционное образование и даже не жалкая пародия. Конечно, это была вынужденная мера, никто не ожидал и не готовился к подобному (...). Однако, пытаясь загнать всех под один формат, стоит подумать не только о расписании и домашних заданиях, но и о том, с кем будут находиться дети во время карантина, если родители работают; как обеспечить всех учеников и учителей необходимой техникой, качественным интернетом, как грамотно организовать обучение, чтобы дети не сидели по 10-12 часов за компьютером и ни писали нелепые презентации по физкультуре или основам здоровья о пользе прогулок на свежем воздухе".

По словам Николая Скибы, на качество дистанционного обучения значительно влияла технологическая и материальная готовность - как педагогов, так и семей. "Один компьютер на всю семью, где в семье несколько школьников, нехватка гаджетов для учебных функций, проблемы со скоростью интернета, с покрытием, плохие цифровые навыки родителей и учителей - все эти проблемы не способствовали процессу", - говорит эксперт .

Надо по-новому организовать учебный процесс и оценки учеников

В личной беседе со знакомыми, у которых дети-школьники, автор тоже слышала подобные жалобы. Как решить все эти проблемы до начала нового учебного года хотя бы частично - по крайней мере в организации учебного процесса?

По словам Наталии Пипы, для подготовки учебных программ в новых условиях следовало бы определить отдельного ответственного человека или орган, направлять педагогов. "Многие учителя просто не применили дистанционное образование, потому что не умеют это сделать. А те, кто готовился, говорили, что подготовка к дистанционному обучению занимала гораздо больше времени, чем при обычных уроках. Учителя готовили много презентаций, чтобы обучение было наглядным, так как дистанционно труднее удержать внимание детей, особенно это касается учеников начальных классов", - говорит депутат.

По ее словам, именно использование смешанной формы обучения позволит уравновесить составляющие качества образования и безопасности детей в условиях эпидемии. "Смешанное обучение будет способствовать тому, что школа не будет полностью заполнена, и это даст возможность увеличить расстояние между учениками. Но при этом должны быть определены конкретные показатели, которые будут регулировать, например, при количестве учеников из класса с температурой, класс должен переходить на дистанционную или иную форму обучения, какие меры при этом должны применяться", - добавляет Наталья Пипа.

То, что следует уже сейчас работать над решением проблем с организацией учебного процесса, отмечает и Николай Скиба. "Мы увидели, что когда обучение происходит подчеркнуто классно-урочным способом, то темы связываются друг с другом очень линейно. Если одна из этих "цепочек" выпадает, то сразу появляется неуспевание. Нужно менять эту систему в принципе и делать более индивидуализированные подходы к обучению", - считает образовательный эксперт. Он также добавляет, что только 17% педагогов овладели онлайн-платформами, поэтому уже сейчас ответственным структурам нужно активно коммуницировать со школами и адаптировать всех участников учебного процесса к новой реальности. "Для этого следует привлекать общественные организации, такие как "Смарт образование" и другие. Управление образования должны стать рупором для организаций, которые могут транслировать новое видение образовательного процесса", - говорит Николай Скиба.

В завершение он добавляет, что нужно менять саму систему оценивания, ведь для учащихся важны не знания фактажа и цифр, а умение выстроить осмысленную конструкцию, решить конкретную задачу с помощью знаний в естественных или общественно-гуманитарных науках. "Действительно, на протяжении карантина пострадала академическая составляющая - знание фактов. Но ученики, педагоги да и родители приобретали другие навыки, в частности умения учиться. Наладить систему обучения, выработать правильную мотивацию, график обучения - это тоже навык. Важно не то, все задачи ученик выполнил (а задач очень часто было много), а то, как он подходит к решению задач. То есть следует оценивать не только академические знания, но и умение применить их на практике. Но если учителя будут оценивать эти и другие навыки, то ученикам и родителям будет легче", - убежден эксперт.

Что ж, похоже, что дистанционное обучение во время карантина лишь подчеркнуло проблемы с качеством обучения, о необходимости решения которых в последние годы говорилось очень много - прежде всего улучшение цифровых навыков учителей и учеников, без которых не обойтись людям в XXI веке (сюда же следует отнести и проблемы с покрытием Интернетом в отдаленных регионах), изменение методики преподавания и оценки в соответствии с современными потребностями, финансовая мотивация учителей, которые готовы меняться и идти в ногу со временем. Конечно, решить эти системные проблемы за менее чем два месяца не удастся, но двигаться в этом направлении нужно начинать уже сейчас.

Юлия Горбань, Киев

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