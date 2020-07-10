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Вторая попытка: как у Зеленского меняют судебную реформу

10.07.2020 / 09:02
Вторая попытка: как у Зеленского меняют судебную реформу
Судебная система Украины к лету 2020 года оказалась в крайне тяжелом состоянии. Начатые при разных президентах и до сих пор незавершенные реформы привели к накоплению проблем в системе правосудия.

Речь о массовых увольнениях "служителей Фемиды", нехватке финансирования для аппаратов судов и затягивании дел.

В некоторых областях десятки местных судов вообще прекратили работу – там попросту некому надеть судейскую мантию и вершить правосудие. На этом фоне президентская команда пытается провести через Верховную раду новый вариант судебной реформы. Подробнее – в материале.

Осенью прошлого года парламент в "турборежиме" принял первый вариант судебной реформы от Офиса Зеленского. Радикальные нормы этого закона, в частности, о сокращении Верховного Суда и переформатировании Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), подверглись критике со стороны профильных экспертов и международных организаций.

Несмотря на это, в рамках реформы осенью 2019 года работа ВККС была остановлена. Новый ее состав так и не был избран, поскольку международники отказались сотрудничать с украинской властью в этом процессе, сетуя, что их позицию игнорируют.

В марте текущего года Конституционный суд "разгромил" президентские новации, решив, что они не соответствуют Основному закону. Новый вариант реформы системы правосудия, подготовленный Офисом президента в июне, должен заполнить образовавшийся правовой "вакуум".

Кроме того, в теории он должен решить оставшуюся от прошлой власти проблему двух "верховных судов". С декабря 2017 года в Украине есть два юридических лица – "Верховный Суд" и "Верховный суд Украины", которые периодически вступают в публичный конфликт, определяя между собой, кто из них более "верховный".

Комитет Рады по вопросам правовой политики уже рассмотрел законопроект и включил в повестку. Глава комитета Андрей Костин ("Слуга народа") сказал, что до конца сессии, то есть до 17 июля, его еще можно успеть проголосовать в первом чтении. "Мы двигаемся в этом направлении", – заявил он РБК-Украина.

Старые проблемы

Костин признает, что президентский законопроект №3711 призван решить в первую очередь именно эти две проблемы: отсутствие ВККС и неопределенность с верховными судами. Все остальные проблемы, в том числе касающиеся реформы Высшего совета правосудия (ВСП) можно, по его словам, оставить на будущее.

"Мое мнение – возобновление работы ВККС и урегулирование вопроса ликвидации ВСУ являются сверхсрочными вопросами. Нормы, которые касаются усовершенствования работы ВСП и на которых настаивает МВФ, требуют более глубокой проработки и могут быть рассмотрены осенью", – отметил Костин в комментарии изданию.

Он уверяет, что при обсуждении нового варианта судебной реформы в Раде украинские органы власти и судейского самоуправления, в том числе, ВСП, Верховный Суд и Совет судей, в целом положительно оценили предложенные нововведения. Замечания были только у Американской торговой палаты, которая обратила внимание, что законопроект "не учитывает все пожелания МВФ, указанные в меморандуме".

В меморандуме с Международным валютным фондом украинская власть брала на себя ряд обязательств в процессе проведения судебной реформы. Так, команда Зеленского пообещала МВФ ввести механизм "очистки" Высшего совета правосудия от недобропорядочных сотрудников. Именно этот орган отвечает в Украине за назначение, увольнение и наказание судей.

Определенные опасения по поводу президентского варианта реформы в открытую высказывают и послы стран "большой семерки".

"Реформа правосудия, которая сейчас в Раде – это не то, на что мы рассчитывали. Она не совпадает и с рекомендациями МВФ", – сказал в интервью РБК-Украина посол Франции Этьен де Понсен.

А его коллега, британский дипломат Мелинда Симмонс отметила, что считает судебную реформу "самой важной" для притока инвестиций в Украину.

Проект закона №3711 в основном касается процедуры выбора членов ВККС. Именно этот орган отвечает за отбор новых судей и оценивание действующих "служителей Фемиды" на предмет добропорядочности и профпригодности.

Офис президента предлагает оставить в комиссии 16 членов (вместо 12, предложенных в первом варианте реформе) и назначать их на открытом конкурсе. В отборочную комиссию, как ранее и предполагалась, должны войти по три представителя от украинской судебной системы и столько же – от международных организаций.

Именно присутствие иностранцев, по задумке, должно обеспечить "прозрачное" и "добросовестное" формирование квалификационной комиссии судей. Отобранная по таким принципам ВККС должна получить поддержку и доверие со стороны международных партнеров Украины.

Претензии международников

Существенное отличие от первого варианта реформы – новый законопроект вводит предохранитель на случай повторения ситуации в начале года, когда международные организации наотрез отказались делегировать своих представителей. Теперь в случае нежелания "западных партнеров" заполнить свою квоту в комиссии их функцию выполнит омбудсмен Людмила Денисова.

Эксперты видят в этой идее серьезные риски. Глава правления фундации DEJURE Михаил Жернаков считает, что именно такой вариант и будет в конечном итоге реализован властью. Он обратил внимание на возможную зависимость Денисовой от главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, которому год назад правоохранители вручили подозрение во вмешательстве в работу ВККС и других госорганов.

"При такой редакции законопроекта, которая противоречит меморандуму с МВФ и здравому смыслу, есть гарантия, что международники ни в какую комиссию не пойдут. При такой ситуации это право перейдет к омбудсмену. А мы помним, как сам Павел Вовк говорил на пленках (имеется в виду прослушка его кабинета, обнародованная правоохранителями в июле 2019 года, – ред.), что "яйца уполномоченной находятся у нас", то есть в ОАСК", – объяснил Жернаков.

Заместитель председателя ВСП Алексей Маловацкий сказал РБК-Украина, что новых претензий по законопроекту от международников не поступало. По его словам, они готовы делегировать своих представителей в отборочную комиссию всего при двух условиях: прозрачности процесса создания ВККС и бесперебойности ее работы в течение всего срока полномочий.

"Предостережения о якобы каких-то пожеланиях МВФ пока в нашем диалоге с международными партнерами не звучали", – уточнил Маловацкий.

Один из авторов концепции судебной реформы замглавы Офиса президента Андрей Смирнов также утверждает, что все обвинения со стороны экспертных организаций безосновательны.

"Этот законопроект в полной мере учитывает роль международников при формировании конкурсной комиссии по отбору членов ВККС", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Претензии о якобы нежелании власти проводить очистку ВСП от "недобросовестных" людей замглавы ОП также отбрасывает. Смирнов призывает экспертов "внимательнее" читать меморандум с МВФ.

"Там черным по белому написано, что мы обязуемся разработать соответствующие изменения к законам "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия" в октябре 2020 года", – объяснил он.

Смирнов также обратил внимание, что проект закона №3711 призван разблокировать работу ВККС и завершить процедуру ликвидации Верховного суда Украины (ВСУ). Этот процесс предлагают завершить объединением судов, а всех оставшихся в ВСУ судей (8 человек) перевести в новый Верховный Суд и в течение года проверить их на "профпригодность".

Вопрос влияния

Главное научно-экспертное управление Верховной рады считает, что президентский законопроект нельзя выносить на голосование в сессионный зал. В его заключении говорится, что документ требует доработки, так как он концентрирует слишком много полномочий в одном органе – Высшем совете правосудия.

Кроме того парламентские эксперты считают, что в случае принятия закона омбудсмен получит несвойственные ему полномочия влиять на судебную систему, а не защищать права и свободы граждан.

Президентский проект закона также не решает проблему Окружного админсуда Киева, указывает глава DEJURE. Этот суд, "прославившийся" рядом громких и неоднозначных решений, избежал ликвидации в 2016-2019 годах в ходе судебной реформы Порошенко. Большинство его судей во главе с Павлом Вовком смогли также избежать квалификационного оценивания.

"В меморандуме с МВФ говорилось, что у ОАСК заберут юрисдикцию, а не дополнительно ее предоставят ему", – добавил Жернаков.

Глава правового комитета Рады Андрей Костин признал, что не все решения Окружного суда Киева ему нравятся, но подчеркнул, что решать эту проблему надо "процессуальным путем". По его словам, у власти есть наработки, как забрать у этого суда право рассматривать жалобы на решения центральных органов власти.

"Как вариант может быть создан Высший суд по рассмотрению административных дел. Это разгрузило бы ОАСК и забрало бы у него эту специфическую категорию дел. Есть такие наработки, они проговаривались, но пока что такого решения о создании нового суда нет. На мой взгляд, реформирование путем создания новых институций далеко не всегда эффективно", – сказал Костин.

Многие проблемы в Украине упираются в несовершенство системы правосудия. Отсутствие возможности своевременно получить справедливое судебное решение подрывает доверие граждан к власти. К этому вопросу апеллируют и западные инвесторы. Потому оперативная и качественная судебная реформа должна стать фундаментом для глобальных изменений во всех сферах жизни страны.

ОЛЕГ ЧЕРНЫШ

Источник

судьи, суд, судебная реформа, Зеленский
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