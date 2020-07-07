Украинцам прогнозируют массовую безработицу из-за коронавируса

Данные Госслужбы статистики за I квартал нынешнего года также показывают, что безработных стало меньше. Но эксперты рынка труда уверены: не все так гладко. Какова сейчас на самом деле ситуация на рынке труда, разобрались эксперты.

Что насчитала статистика

По подсчетам Госстатистики, в I квартале безработица составила 8,6% от трудоспособного населения, это на 0,1% меньше, чем в IV квартале 2019 года. Всего у нас, по методологии Международной организации труда (МОТ), насчитывается 16,5 млн чел. трудоспособных, то есть тех, кому исполнилось 15-70 лет. Это 40% населения, остальные – дети, люди с инвалидностью и пенсионеры. В том числе пенсионеров 11,3 млн чел., но около 1 млн из них продолжают трудиться.

"Свободных рук" – 1,5 млн чел. Из них мужчин – 51%, женщин – 49%, горожан – 66%, селян – 34%. Учитывая, что, по данным Госстатистики, городских жителей у нас вдвое больше, чем сельских, выходит, что уровень безработицы и в городе, и в селе на душу населения практически одинаковый.

Кто ищет работу

Эксперты в сфере занятости населения говорят, что статистические данные о безработице в I квартале значительно ниже данных о реальной ситуации на рынке труда во II квартале. И причины этому очевидны: эпидемия коронавируса и карантин, которые как раз в апреле-мае оставили без работы миллионы людей.

По информации Госслужбы занятости, на 1 июня 2020 г. на учете стояли 1,2 млн человек. Из них 511 тыс. чел. имели статус безработного, в том числе 425 тыс. чел. получали помощь по безработице (ее, как правило, назначают не с первого дня постановки на учет, а спустя неделю и более). Она небольшая – в среднем 1800 грн в месяц.

Среди зарегистрированных безработных мужчины составляли 218 тыс. человек (43%), женщины – 293 тыс. человек (57%).

По возрастным группам: 30% – до 35 лет; 29% – от 35 до 44 лет; 41% – более 45 лет.

По образованию: 49% имели высшее образование; 34% – профессионально-техническое; 17% – среднее.

По видам экономической деятельности: 19% были заняты в сфере торговли; 16% – в перерабатывающей промышленности; 15% – в госуправлении, обороне, обязательном соцстраховании; 13% – в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

По профессиональным группам: работники сферы торговли и услуг (18%); рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (17%); служащие и руководители (14%); представители простейших профессий (13%).

Как видим, среди 1,5 млн безработных ищут работу далеко не все, а примерно каждый третий, получающий помощь от государства. Остальные – порядка миллиона человек – только числятся "на бирже", а на деле работают за рубежом, это так называемые трудовые мигранты, либо занятые домашним хозяйством.

Где и как ищут работу

По информации кадровых порталов, более половины соискателей (53%) сейчас ищут вакансии, не помещая резюме.

Для лучшего эффекта соискатели используют в среднем 3 способа, сообщили нам эксперты портала OLX Робота. Большинство респондентов (88%) предпочитают специализированные сайты, 56% обращаются за помощью к знакомым и родственникам, 43% ищут работу через соцсети. Онлайн и оффлайн источники комбинируют 68%, полностью "диджитальных" поисковиков – 28%. И только 4% полагаются только на традиционные нецифровые способы.

Также, по данным портала, спецсайтами пользуются 100% работодателей.

Что удалось сделать властям

В Украине, начиная со второй половины июня, количество безработных не увеличивалось, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко. Но и конкуренция выросла вдвое – на одну вакансию претендуют 4-6 человек.

"Последние две недели июня мы видим, что количество безработных не увеличивается. Программы, инициированные правительством, работают и показывают результат. С начала коронавируса, то есть с середины марта, трудоустроены через центры занятости, "Укравтодор", "Укрпочту" – более 150 тысяч человек. Еще 200 тысяч рабочих мест удалось сохранить благодаря программе по частичной безработице", – сказал Петрашко.

В министерстве уточнили: 216 тысяч работников (из них более 71 тысяча — ФЛП) получают средства в рамках программы предоставления помощи по частичной безработице.

Что ждет наемных работников в III квартале

По словам независимого HR-эксперта Татьяны Пашкиной, сейчас проще, чем месяц-два назад, устроиться на сезонную работу, хотя вакансий меньше, чем год назад, на 25% – около 15 тыс. Но часто работу в курортных городках можно найти прямо на месте.

"Зарплаты впечатляют не всех, но, например, в теплицах по выращиванию овощей можно заработать 12 тыс. грн, поваром – 9 тыс. грн, горничной – 9 тыс. грн, садовником – 6 тыс. грн, продавцом еды на пляже – 13 тыс. грн, но работа сдельная, – привела примеры Татьяна Пашкина. – Соискателям сезонной работы стоит обращать внимание не только на зарплату, но и на соцпакет. Платить могут немного, но обеспечат жильем, питанием, форменной одеждой, то есть удастся выиграть за счет сокращения расходов".

А вот экономисты уверены: сезонные работы не спасут, и в III квартале безработица серьезно вырастет.

По мнению главы Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, безработица в III квартале ожидается 9,1-9,2%.

"Рост числа безработных продолжится, так как рынок труда даже после ослабления карантинных ограничений продолжает находиться в состоянии "нокдауна", вызванного пандемией коронавируса", – пояснил Андрей Забловский.

Более жесткий прогноз у вице-президента по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей Виктора Скаршевского: безработных скоро окажется почти в 1,5 раза больше, чем сейчас.

"Вследствие введения тотального карантина и массового возвращения трудовых мигрантов количество безработных, по моим оценкам, увеличилось в 2 раза – на 1,5-2 млн человек и достигло порядка 3-3,5 млн человек или 15-17% от трудоспособного населения, – говорит Виктор Скаршевский. – По обновленному прогнозу МВФ, количество безработных в Украине в 2020 году увеличится в 1,5 раза – с 8,5% в 2019 до 12,6% в 2020-м".

Эксперты резюмируют: на рынке труда наступил диктат работодателя, а не работника. Поэтому тем, кто ищет место, стоит поумерить зарплатные аппетиты, а тем, кто уже имеет работу, за которую вовремя платят, надо хорошо подумать, прежде чем писать заявление об увольнении.

Александр Панченко

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