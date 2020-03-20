Экс-министр экономики: лишиться работы из-за кризиса могут до полумиллиона украинцев

Так считает экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"В Китае безработица выросла за месяц на 1%, до 6,2%. В Украине безработица - около 8,6%, что составляет около 1,5 млн людей. Если безработица вырастет так же, как и в Китае - на 1%, это будет означать, что 170 тыс. людей потеряют работу", - написал Милованов в Facebook в четверг, 19 марта, ссылаясь на данные официальной статистики.

Наиболее уязвимы неформально занятые работники: в Китае таких насчитывается около 291 млн, в Украине - примерно 20% от всех сотрудников, или 3,4 млн чел., добавил он.

"В том числе 22-23% работают в сферах торговли, мелкого ремонта, питания, отельного бизнеса, транспорта. То есть, около 700 тыс. людей. Допустим, от четверти до половины из них могут уволить во время кризиса. Действительно, в Китае, согласно опросу рекрутингового агентства Zhaopin.com, 40% сотрудников работают на неформальных условиях, 25% потеряли работу, 17% не получают зарплату, а 20% ее задерживают. Поэтому допущение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее чувствительных отраслях, может быть принято как обоснованное и консервативное", - пояснил Милованов.

В итоге только в указанных отраслях количество оставшихся без работы может составить от 175 тыс. до 350 тыс.

"Таким образом, консервативная оценка безработицы - от 170 тыс. до 500 тыс. людей", - подытожил экс-министр.

Источник