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Гривна слабеет в первую очередь из-за панических настроений - Нацбанк

20.03.2020 / 16:47
Национальный банк 19 марта на межбанке продал 200 млн долл. США, чтобы сгладить чрезмерные колебания курса и подчеркнул, что гривня слабеет в первую очередь из-за панических настроений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"Сегодня Национальный банк продал 200 млн долл. США, чтобы сгладить чрезмерные колебания курса. Мы, как и раньше, не фиксируем курс. В стране гибкое курсообразование. Но наша цель – чтобы не было резких колебаний курса. Гривня слабеет в первую очередь из-психологического фактора панических настроений",- говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что спрос на валюту больше, чем предложение. Причина – ухудшение настроений участников рынка (в частности, украинских компаний и населения) из-за коронавируса.

В то же время, в НБУ заверили, что у регулятора достаточно резервов, чтобы сглаживать резкие колебания курса.

Источник

гривна, НБУ
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