Шмыгаль: Кабмин готовит план поддержки экономики

Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем видеообращении.

"Обстоятельства, в которых оказалась Украина да и весь мир, меняют нашу жизнь. Мы должны адаптироваться к новым реалиям, жертвовать привычками на какое-то время, приспосабливаться к новым правилам поведения. При таких условиях Правительство понимает, что не может не думать об экономических последствиях. Мы ведем переговоры со странами и международными финансовыми организациями относительно получения помощи. Мы создаем Стабилизационный фонд. Мы собрали лучших экспертов, ученых, бизнесменов и разрабатываем план поддержки экономики", - заявил Шмыгаль.

"Да, будет трудно. Да, придется отказаться от многих привычных вещей. Но совместными усилиями мы несомненно преодолеем коронавирус!", - добавил Премьер.

Напомним, 18 марта во исполнение протокольного решения правительства, Министерство финансов разрабатывает изменения в государственного бюджета для направления средств на противодействие коронавирусу из других неприоритетных государственных программ. В частности, речь шла о создании стабилизационного фонда, из которого будет осуществляться соответствующее финансирование.

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