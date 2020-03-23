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Кабмин поддержал продление контракта с Коболевым на 4 года

23.03.2020 / 14:16
Кабмин поддержал предложение наблюдательного совета "Нафтогаза" продлить полномочия главы правления компании Андрея Коболева на 4 года.

Об этом говорится в распоряжении премьера Дениса Шмыгаля от 20 марта, опубликованом на "Правительственном портале".

"Согласиться с предложением наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" о продлении срока полномочий главы правления акционерного общества Коболева А. В. с 23 марта 2020 по 22 марта 2024 года.

Наблюдательному совету акционерного общества обеспечить внесение изменений в контракт, заключенного с главой правления акционерного общества, и подать до 30 марта 2020 года Кабинету Министров Украины копию указанного контракта", - говорится в распоряжении.

Напомним: наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение продлить на 4 года контракт с действующим главой компании Андреем Коболевым.

Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" заканчивается 22 марта 2020 года. Продление контракта ранее находилось в компетенции наблюдательного совета НАК.

Однако в начале марта Верховный суд вынес решение, которым восстановил в силе постановление правительства №226, тем самым наделил правительство (вместо Набсовета) функцией по избранию или прекращению полномочий главы и членов правления "Нафтогаза".

Сам Коболев ранее заявил, что заинтересован в продолжении своего контракта, но хочет понять, какие будут новые правила управления госкомпаниями.

Также он сообщил, что получит компенсацию, если его уволят до окончания контракта в марте 2020 года.

Отвечая на вопрос, есть ли у него "золотой парашют" на случай внезапного увольнения, глава правления "Нафтогаза" заявил: "Есть. Какой, комментировать не готов".

Ранее президент Владимир Зеленский намекнул на перезагрузку НАК "Нафтогаз".

Бывший премьер Алексей Гончарук заявлял, что вопрос продления контракта с главой правления "Нафтогаза" открыт.

"Эффективность компании очевидна, но к "Нафтогазу" есть много претензий", - отмечал он.

Источник

Кабмин, контракт, Нафтогаз, Коболев
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