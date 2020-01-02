Коболев рассказал, почему Газпром подписал договор с Нафтогазом, а не с Оператором ГТС

Об этом он заявил на брифинге.

Отвечая на вопрос, почему был подписан договор между Газпромом и Нафтогазом, а не между Газпромом и Оператором ГТС Украины, Коболев заявил:

"Это нестандартный элемент и для нас он не был неожиданным. Вместе с Кабмином команда Нафтогаза решила проблему анбандлинга, но с точки зрения законодательства, регулирующего рынок природного газа, мы еще не достигли соответствия европейскому законодательству, о чем неплохо знает Газпром.

Они не были готовы брать на себя риски неэффективного украинского законодательства, поэтому эти риски взял на себя Нафтогаз, выступая фактически буфером между Газпромом и Украиной. Мы не в восторге от такого варианта, но это тот элемент компромисса, который я называю как раз компромиссом. Поэтому для нас очень важно как для страны завершить реформу рынка природного газа".

На вопрос, есть ли опасения, что РФ нарушит газовые договоренности, Коболев ответил:

"Все может быть, это жизнь. Стопроцентной гарантии вам никто не даст по любому контрагенту. Но новое транзитное соглашение содержит, во-первых, европейское право, четко прописанные гарантии, которые по своей сути очень близки к концепции "качай или плати". И вот эта сумма 7,2 млрд долларов была в какой-то степени прогарантирована российской стороной как доход, который украинская сторона получит в течение следующих 5 лет".

"Эта сумма может быть больше и мы надеемся, что она будет больше, потому что те заказанные объемы - это минимальные объемы, которые видит Газпром. Большие объемы, если они будут транспортировать украинской системой, будут транспортировать по более высокому тарифу. 7,2 млрд долларов - это гарантированная цифра, она не может быть меньше. С точки зрения газового мира это довольно прилично", - добавил он.

Напомним: НАК "Нафтогаз" и ПАО"Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" 2,9 млрд долларов присужденных Стокгольмским арбитражем в споре о контракте на транзит.

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