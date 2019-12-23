Войти | Зарегистрироваться
10:37

понедельник,
23 декабря
Онлайн
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Детали контракта с "Газпромом": минимальные объемы, отзыв исков

23.12.2019 / 09:02
Детали контракта с "Газпромом": минимальные объемы, отзыв исков
"Нафтогаз" и "Газпром" договорились о контракте на транзит газа по территории Украины на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет.

Он предусматривает минимально 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие 4 года.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель на брифинге в субботу, 21 декабря.

Он добавил, что контракт предусматривает отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома".

В то же время "Газпром" соглашается выплатить деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Прямая речь Оржеля: "Решение о 3 миллиарда четко определено, а решения о других исках будут в рамках пакета отозваны".

"В пакете с продолжением транзита вариант, который предполагается - это полное урегулирование всех требований со всех сторон. Не останется никаких открытых исковых требований ни с одной стороны после того, как это пакетное решение будет внедрено".

"Объемы, которые зафиксированы, минимально гарантированные для транзита - это первый год 65, и по 40 в последующие 4 года".

Оржель также сообщил, что "стороны понимают, что тариф должен расти".

"Будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку. Соответствующее увеличение тарифа, исходя из объемов, руководствуясь европейскими методологиями определения тарифа, определят регуляторы", - сказал он.

Министр также отметил, что стороны договорились обеспечивать работу в рамках европейского законодательства, по европейским методологиям.

Оржель добавил, что в пакетном решении не упоминается арбитраж по активам в Крыму.

В свою очередь, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отметил, что до Нового года должны быть заключены соответствующие соглашения, необходимые для продолжения транзита.

Прямая речь Витренко: "Мы должны подписать все до 29 декабря, для того, чтобы с 1 января был сохранен транзит".

Напомним: представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины заключат сроком на 5 лет.

Помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарада долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Источник 

контракт, газ, Газпром, Нафтогаз, газовый контракт
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 декабря
21 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.