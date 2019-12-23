Детали контракта с "Газпромом": минимальные объемы, отзыв исков

Он предусматривает минимально 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие 4 года.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель на брифинге в субботу, 21 декабря.

Он добавил, что контракт предусматривает отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома".

В то же время "Газпром" соглашается выплатить деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Прямая речь Оржеля: "Решение о 3 миллиарда четко определено, а решения о других исках будут в рамках пакета отозваны".

"В пакете с продолжением транзита вариант, который предполагается - это полное урегулирование всех требований со всех сторон. Не останется никаких открытых исковых требований ни с одной стороны после того, как это пакетное решение будет внедрено".

"Объемы, которые зафиксированы, минимально гарантированные для транзита - это первый год 65, и по 40 в последующие 4 года".

Оржель также сообщил, что "стороны понимают, что тариф должен расти".

"Будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку. Соответствующее увеличение тарифа, исходя из объемов, руководствуясь европейскими методологиями определения тарифа, определят регуляторы", - сказал он.

Министр также отметил, что стороны договорились обеспечивать работу в рамках европейского законодательства, по европейским методологиям.

Оржель добавил, что в пакетном решении не упоминается арбитраж по активам в Крыму.

В свою очередь, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отметил, что до Нового года должны быть заключены соответствующие соглашения, необходимые для продолжения транзита.

Прямая речь Витренко: "Мы должны подписать все до 29 декабря, для того, чтобы с 1 января был сохранен транзит".

Напомним: представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины заключат сроком на 5 лет.

Помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарада долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Источник