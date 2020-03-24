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Получателям субсидий компенсируют часть расходов — Минсоцполитики

24.03.2020 / 13:19
В Министерстве социальной политики заявили, что каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию - в среднем около 300 гривен.

Об этом на пресс-брифинге 23 марта заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, передает liga.net.

По словам Лазебной, на ближайшем заседании Кабмина Министерство социальной политики предложит принять решение о дополнительной компенсации расходов на 3 млн домохозяйств (речь идет о тех, кто получает субсидию) на оплату отдельных комуслуг в период карантина.

"Мы это сделаем путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи, подогрева воды, использования горячей и холодной воды. Каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию за эти расходы. В среднем это будет около 300 грн", - подчеркнула министр.

Напомним: Кабмин разрабатывает программу действий по поддержке бизнеса и тех, кто потеряет работу в результате распространения коронавируса.

Источник 

компенсация, Минсоцполитики, субсидии
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