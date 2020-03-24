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НБУ предлагает выплачивать зарплаты и пенсии только в безналичной форме

24.03.2020 / 13:50
Национальный банк предлагает перевести выплату зарплат, пенсий, субсидий и другие выплаты в безналичную форму для недопущения распространения нового коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Наличные потенциально могут быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат - подвергать вас опасности", - говорится в сообщении.

В связи с этим Национальный банк обратился к Кабинету министров и органам местного самоуправления по переводу всех организаций, предприятий, физических лиц - на осуществление этих платежей исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками.

Напоминаем: с 17 марта Кабмин приостановил работу предприятий, деятельность которых предусматривает принятие посетителей, чтоб остановить распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывает COVID-19.

Украинская банковская система меняет свою работу из-за коронавируса и карантинных норм.

Источник 

зарплаты, НБУ, пенсии, безналичная форма
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