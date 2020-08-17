Экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале - Шмыгаль

Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он пишет, что, по прогнозам Минэкономики, в следующие 3 года ВВП будет расти в среднем более, чем на 4% ежегодно.

"В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться", - написал он.

По его данным, коронакризис вызвал одну из крупнейших экономических рецессий за последние 70 лет.

"Фактически все мировые экономики показали стремительный уровень падения ВВП во втором квартале: Испания - 22,1%, Великобритания - 21,7%, Франция -19%, Германия -11,7%, Украина - 11,4%, США -9,5%, Польша -7,9%", - добавил Шмыгаль.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не меняло прогноз падения ВВП в 2020 году.

Отметим, что в правительстве назвали островок стабильности украинской экономики во время кризиса.

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