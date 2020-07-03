От 2% больных - 20% заражений. Поэтому коронавирус распространяется неоднородно

Особенно угрожающе выглядит ситуация в США, где рост числа случаев COVID-19 наблюдается в 36 штатах, а ежедневный прирост составляет уже 40 тысяч. Поэтому главный инфекционист США - директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, выступая в Сенате, сказал: "Мы движемся в неправильном направлении" и предупредил, что ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом может вырасти больше, чем в два раза, если люди продолжат игнорировать рекомендации органов здравоохранения. Речь идет о соблюдении социальной дистанции и ношении масок. Добавьте к этому массовые протестные акции, которые прокатились по Соединенным Штатам после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Если во время протестов, кто-то и вспоминал о масках, то явно в последнюю очередь...

А это все особенно важно, учитывая новые выводы, опубликованные в The New York Times о том, что значительная передача инфекции происходит в узкий промежуток времени, буквально в первые пару дней после инфицирования даже до появления симптомов. То есть инфекция распространяется быстрее, чем ее обнаруживают. Это, похоже, и есть одна из главных причин того, почему так сложно остановить COVID-19.

10% носителей ответственны за 80% передачи инфекции

Особенностью нынешней коронавирусной инфекции является ее неоднородность. Казалось бы, любой вирус должен быть похож на пожар, который мгновенно запускает эпидемии. Но в случае с коронавирусом 2019-nCoV это не так, пишет The New York Times. “Вы бросаете одну спичку, она может не зажечь костер. Вы бросаете другую спичку, и она может не зажечь костер. Но потом одна попадает в нужное место, и внезапно огонь идет вверх", - говорит Бен Алтаус, главный научный сотрудник Института моделирования заболеваний в Белвью, штат Вашингтон.

Эпидемиолог Лондонской школы гигиены и тропической медицины Адам Кучарский с коллегами изучали заболеваемость в разных странах и пытались рассчитать, сколько в среднем людей может заразиться от одного носителя. И пришли к выводу о неоднородности этого показателя. По словам ученых, понимание того, почему некоторые "спички" разжигают пожары, а многие - нет, будет иметь решающее значение для сдерживания пандемии. «В противном случае вы находитесь в положении, когда вы всегда на шаг отстаете от вируса», - говорит Адам Кучарский. То есть предварительные данные, по которым считалось, что один инфицированный заражает в среднем 2-3 человека, могут вводить в заблуждение. Если девять из 10 человек вообще не передают вирус, а десятый человек передает его 20 людям, то в среднем коэффициент распространения составит все равно 2.

Подобные выводы сделали и ученые из Университета Эмори (Атланта, штат Джорджия, США) - доктор Кристин Нельсон с коллегами, которые анализировали более 9500 случаев заболеваний с марта по май. Они создали модель распространения и пришли к выводу, что всего 2% людей отвечали за 20% передач. Что решающее в этом - биологические особенности людей или внешние обстоятельства? По мнению эпидемиолога Кристин Нельсон, все же обстоятельства и разное поведение людей имеют большее значение.

Что же это за обстоятельства?

После полугода отслеживания случаев инфицирования коронавируса учеными были сделаны выводы о том, как все же заражается большинство людей. Издание The Wall Street Journal их подытожил. Итак, минимальную угрозу несут загрязненные поверхности и секундные встречи. А максимальную - пребывание в тесном контакте на протяжении длительного времени (речь идет о пребывании рядом с инфицированным в течение не менее 15 минут на расстоянии менее 2 метров), особенно в закрытом помещении.

Новые вспышки заболеваемости в разных странах связываются с ослаблением ограничительных мер и несоблюдением противоэпидемических требований, когда любой человек рассматривается как потенциальный носитель коронавирусной инфекции. Например, из-за быстрого роста числа инфицированных коронавирусом американский штат Аризона отменил ослабление карантинного режима. Там закрываются бары, фитнес-центры, кинотеатры, до конца июля запрещены мероприятия с участием более 50 человек. Это происходит через неделю после большого предвыборного мероприятия Дональда Трампа в Аризоне. В штате, население которого составляет 7 млн ​​человек, подтверждено 75 тысяч случаев инфицирования, сообщает 5 канал.

В Германии в городе Гютерсло с населением около 100 тысяч человек тоже произошла вспышка заражений COVID-19 - на расположенном в одноименном округе мясокомбинате Tönnies. В результате из семи тысяч сотрудников более 1,5 тысячи оказались больны COVID-19, сообщает DW. В связи с этим в округах Гютерсло и Варендорф был введен жесткий карантин с закрытием многих публичных заведений вроде спортзалов, музеев, баров и кинотеатров.

Какой выход сейчас?

Локальные вспышки коронавирусной инфекции в последние недели вновь фиксировались во многих странах, в частности в Великобритании, Израиле, Австрии, Китае. Но каждый кластер распространения инфекции имеет свои особенности, поэтому уровень опасности, который несут с собой различные вспышки, отличается, говорит Петер Климек, который работает в Медицинском университете Вены и является одним из советников австрийского правительства во время пандемии коронавирусной болезни COVID-19, пишет DW.

"Если это маленькие группы, то это не очень страшно, ведь можно проследить все контакты", - говорит он. Но если большое количество заражений фиксируется после какого-то массового мероприятия, то в таком случае восстановить контакты в прошлом гораздо сложнее.

Он подчеркивает, что в случае локальной вспышки болезни нужно как можно быстрее отследить, с кем контактировали инфицированные, протестировать их и лечить больных. Если это хорошо удается, локальные вспышки можно надежно контролировать, говорит эксперт. "Нет универсального пакета мер, которого обязательно хватит. Как раз наоборот - нужен микс из мер", - говорит эксперт. Но каким бы этот микс ни был, в него всегда входят соблюдение дистанции и правил гигиены, а также ограничение контактов с другими людьми и ношение масок, убежден Петер Климек.

К подобному выводу пришел и вышеупомянутый эпидемиолог из Лондона Адам Кучарский: поскольку большая часть передач коронавирусной инфекции происходит в подобных ситуациях, то, возможно, следует разработать разумные стратегии, чтобы не допустить их возникновения. "Ограничивая активность в достаточно небольшой части нашей жизни, мы могли бы избежать многих конкретных рисков", - резюмирует Кучарский. То есть речь идет прежде всего об ограничении скоплений людей - собраний, тесных толп, концертов, плохо вентилируемых зон и мест, где люди громко разговаривают или поют и т.п. То есть основная задача сейчас - найти способы увеличения физической дистанции и вентиляции помещений, где это только возможно. Очередные ограничения не решат ситуацию, а просто снова оттянут распространения инфекции во времени.

К сожалению, в Украине, мы пока не видим последовательной и конкретной работы в этом направлении...

Юлия Горбань, Киев

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