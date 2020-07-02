ЗАГС или нотариус: украинцев ждет новая процедура бракосочетания и развода

Эту идею впервые четыре года назад озвучил Павел Петренко, а нынешний министр Денис Малюська, уже представил законопроект.

Алина и Николай после четырнадцати лет знакомства, наконец, подали заявление в киевский ЗАГС. Гулять свадьбу будут вероятно на террасе ресторана. Но сценарий еще не писали. Знают, что будет узкий семейный круг. Одно беспокоит влюбленных. Хотели пожениться быстро, а им назначили на 21 июля.

Очередей нет, говорят в отделе регистрации. В 2020-м в столице оформили шесть тысяч браков. Меньше, чем в прошлом году. Хотя карантин уже не мешает. Ждать месяц требует семейный кодекс. Немедленно женят только в особых случаях.

"Если вы молодые родители, у вас родился ребенок общий, это причина регистрировать брак прямо в день вашего обращения и подачи заявления. Если по состоянию здоровья ждать вы не можете, то тоже можно зарегистрировать. Или угроза для жизни. Это может быть для военнослужащих", – поясняет руководитель ЗАГСа Рада Дашутина.

"В принципе, быстрая женитьбе практикуется и сейчас. У нас есть услуга "брак за сутки". Нужно заплатить несколько тысяч гривень", – говорит Денис Малюська.

Министерство юстиции уже четыре года разрешает женить за 24 часа. Но проект до сих пор – экспериментальный. А может стать нормой. Свадебный бум решили устроить за счет нотариусов. Готовят закон. Им разрешат регистрировать браки.

"Нотариус может удовлетворить больше прихотей клиента. Клиентоориентированность – наша ключевая идея в данном случае", – говорит Денис Малюська, министр юстиции.

У нотариуса Ирины Петровой много работы. Доверенности, наследство, купля-продажа. А теперь придется комнату искать для церемоний. Есть магнитола, можно включить Мендельсона. Есть свадебная черепаха. Куда легче будет с расторжением браков. Их тоже доверят нотариусам. Здесь главное определить дееспособность клиентов, говорит Ирина. Чтобы жена не привела разводится захмелевшего мужчину. Или наоборот.

"Если кто-то будет, например, под хмельком или не будет понимать значение своих действий, то нотариус откажет", – говорит Ирина Петрова, нотариус.

На психологические умения нотариуса полагаться не будут, говорит министр юстиции. Процедуры брака-развода пропишут четко. Чтобы не было споров, например, в отношении имущества или детей.

"Должно быть согласие обоих супругов – и мужа, и жены. В случае, если это инициатива только одного из них, единственный путь расторгнуть брак – через суд. И второе. Если у супругов есть дети, нотариусу они должны предоставить договор, где будет предусмотрено: с кем остаются дети, как второй супруг будет иметь доступ к этим детям, как он буду принимать участие в воспитании, каким будет размер алиментов, как они будут выплачиваться", – говорит Малюська.

Если браки и разводы – это лишь планы, то другие изменения уже действуют. Правоохранители стали тщательнее контролировать операции с землей и недвижимостью. А регистраторов обязали дважды подтверждать свою личность. Таким образом ищут так называемых "черных нотариусов".

Двойная идентификация. При сделках с недвижимостью нотариус теперь не просто ставит электронную подпись, но и подтверждает его мобильным телефоном.

"Те, кто длительное время занимался рейдерством, переписывал собственность и злоупотреблял своими правами, мы их вычистили с этого рынка. Мы этим занимались последние полгода активно У нас около шести тысяч нотариусов работает. Вычистили мы в феврале 11 и плюс недавно еще несколько. Соответственно у нас – до 20 нотариусов", – говорит Малюська.

Впрочем, завинчивание гаек – скорее исключение, чем правило. Минюст планирует ликвидировать государственных нотариусов и отдать все частным. Уверены, услуги от этого не подорожают. Зато свободы больше. Например, трудно представить, чтобы государственные регистраторы кого-то женили в лесу или на пляже.

"Мы не выезжаем. У нас есть возможность выехать, если человек имеет медицинские показатели и не может физически приехать в отдел. Мы можем выезжать на регистрацию брака, если человек отбывает наказание", – говорит руководитель ЗАГСа.

А вот нотариус Ирина Петрова могла бы подняться на борт яхты с брачной процедурой. Как это пропишут в законе, еще не знает. Немного сомневается. Потому что для внесения в реестр нужен Интернет и принтер – напечатать свидетельство.

Напомним, ранее эксперты Института демографии и социсследований им. М. В. Птухи НАНУ называли средний возраст, в котором украинцы предпочитают жениться и выходить замуж. Для женщин это – 25 лет, для мужчин – 28. При этом редкостью становится заключение браков в ранней молодости.

А кандидат философских наук, старший научный сотрудник института социологии Национальной Академии Наук Украины Наталья Лавриненко сообщила, что украинцы не стали реже вступать в брак и много разводиться. По ее словам, не все так плохо с браками в Украине.

Елена Вус

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