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Впервые за 6 лет суды первой инстанции пополнились новыми кадрами

06.08.2020 / 14:01
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №313/2020 от 5 августа 2020 года назначил 90 судей в местных общих судах.

Эти назначения поддерживают служители Фемиды, информирует телеграм-канал "Под мантией"

"Темп назначений судей первой инстанции, который выбрал президент Зеленский, искренне радует", - говорится в сообщении.

Авторы поста подчеркивают, что наконец-то, впервые за 6 лет, суды первой инстанции пополнились новыми кадрами. "Никаких личных собеседований в Офисе президента, никаких присяг на верность президенту, никаких обязательств перед президентом. Просто Зеленский выполнил свое конституционное обязательство. Это вам не Порошенко с его гнилой обслугой", - поделились они мнением.

"Новым кадрам желаем успехов и быть всегда независимыми. Вы уже творите новую историю судебной власти в Украине", - считают судьи.

судьи, суд, Зеленский, новые кадры
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