Эти назначения поддерживают служители Фемиды, информирует телеграм-канал "Под мантией".

"Темп назначений судей первой инстанции, который выбрал президент Зеленский, искренне радует", - говорится в сообщении.

Авторы поста подчеркивают, что наконец-то, впервые за 6 лет, суды первой инстанции пополнились новыми кадрами. "Никаких личных собеседований в Офисе президента, никаких присяг на верность президенту, никаких обязательств перед президентом. Просто Зеленский выполнил свое конституционное обязательство. Это вам не Порошенко с его гнилой обслугой", - поделились они мнением.

"Новым кадрам желаем успехов и быть всегда независимыми. Вы уже творите новую историю судебной власти в Украине", - считают судьи.