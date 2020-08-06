Впервые за 6 лет суды первой инстанции пополнились новыми кадрами

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На ремонт собора в Тульчине в УПЦ пожертвовали автомобиль и квартиру18.07.2020 / 15:05Последние новости рубрики
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Взрыв в Бейруте: 300 тысяч человек остались бездомными
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В Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину
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Коронавирус уже убил более 700 тысяч человек
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Реальное число случаев коронавируса в Италии в 6 раз выше, чем считалось до сих пор
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Лукашенко – россиянам: прекратите врать, "вагнеровцы" все рассказали
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Скандальный закон о локализации не должен затронуть товары из стран ЕС и ВТО
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Доходы госбюджета в июле: план выполнен, но доходы значительно меньше, чем год назад
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Завершение инвентаризации государственных сельхозземель отложат на два месяца
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Госбюджет с начала года недополучил 30 млрд гривен плановых доходов
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Кабмин ввел денежные выплаты вместо пакета малыша: названа сумма
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В Киеве открылась выставка "Путешествие по неизвестному Крыму"06.08.2020 / 09:45Последние новости рубрики
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NASA показало лучшие снимки исторической миссии SpaceX
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4 человека погибли в Запорожской области после столкновения легковушки и грузовика
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Борьба с пробками в Киеве: возле метро устанавливают перехватывающие паркинги
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Возле Верховной рады провалился асфальт
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На Закарпатье разлились реки и снова подтопили села
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На судостроительном заводе в Николаеве загорелся корабль
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Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
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NASA сообщила дату запуска исследовательской миссии на Марс
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СБУ задержала "интернациональную" банду, которая похищала людей
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На мосту Патона в Киеве третий раз за полгода прорвало трубопровод
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