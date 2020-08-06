Нападение на женщину в поезде: в УЗ ищут того, кто крышует схему с пассажирами без билетов

Об этом информирует Facebook-страница Лещенко

Прямая речь: "Мы должны дать ответ на системную проблему, когда проводники за деньги подсаживают пассажиров. Эта система поборов существует много лет, и не может функционировать без централизованного "крышеванияе".

Сейчас происходит служебное расследование действий руководителя филиала "Пассажирская компания" Максима Миняйло о коррупции, разоблаченной во время обысков СБУ и НАБУ.

Мною в качестве члена наблюдательного совета инициировано перед обновленным подразделением экономической безопасности УЗ вывернуть наружу всю вертикаль поборов с безбилетных пассажиров, и установить, кто стоит на вершине этой коррупционной пирамиды".

По словам Лещенко, история с нападением мужчины без билета на Анастасию Луговую в купе поезда вывернута наружу внутренние проблемы Укрзализныци.

Член наблюдательного совета добавил, что компания нуждается в реформировании.

Напомним, в ночь на 31 июля на пассажирку поезда Анастасию Луговую в купе напал неизвестный мужчина, одетый только в трусы. Он сначала избил женщину, а затем начал к ней приставать на глазах у ее сына. Нападавшим оказался ранее судимый Виталий Рудзько 1975 года.

Соломенский райсуд Киева арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на Луговую, на 2 месяца без права внесения залога.

Луговая опасается, чтобы напавшего не признали психически больным. По ее словам, мужчина все делал осознанно и продумал каждую деталь.

Укрзализныця сообщила, что уволит проводницу и работников поезда Киев-Мариуполь, где мужчина без билета избил и пытался изнасиловать пассажирку.

Работникам Укрзализныци разрешат пользоваться газовыми баллончиками для защиты.

Источник